賴薇如拚試管低調完婚！遭爆「百坪別墅裝潢中」趕40歲前完成大事
女星賴薇如與交往6年的圈外男友邱樂偉，今（23）日爆出雙方早已登記結婚，希望能在賴薇如40歲前透過試管嬰兒拚出第一胎。對此，賴薇如經紀人也證實此事，「謝謝關心，有進一步好消息，薇如會親自與大家分享的。」
記者詹鎰睿／綜合報導
事實上，賴薇如日前新餐廳開幕時，就被問到會不會在今年結婚一事？結果賴薇如不斷迴避問題，只說：「會趕在年前催他（老公）。」她說，兩人個性比較務實，平常就不太有什麼驚喜，有沒有求婚或是結婚都不太重要，考量到年紀，認為一切以生孩子為重。
賴薇如表示，小倆口會在今年結婚，會再挑一天好日子再去登記。此外，她還害羞誇讚男友體力很好，小倆口正在努力做人中，就怕年紀越大，生孩子會越來越辛苦，也考慮過試管嬰兒，希望第一胎是女兒。為了照顧孩子，賴薇如說她願意引退，專心在家照顧家庭。
怎料，據《鏡週刊》報導，其實賴薇如為了能做試管嬰兒，早就和男友登記結婚，而且夫妻倆還低調地在新北市林口區裝潢一間上百坪的別墅，可說是萬事俱備、只欠東風，只差一位小孩子，就能完成組建幸福家庭的美夢。
據了解，依照台灣法律《人工生殖法》規定，夫妻必須合法登記結婚才能夠進行人工協助生殖技術，至於單身女性凍卵則不受限制。不過，無論是試管嬰兒還是凍卵，費用都相當龐大，而且成功率並非百分之百，還得看個人體質以及生活狀況。
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