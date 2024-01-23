科技業裁員潮未歇！《英雄聯盟》開發商「Riot Games」將裁員11％

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拳頭遊戲執行長 Dylan Jadeja 表示，目前公司手上既有項目過多，已經成為一家「沒有明確重點」的公司，自2019年以來他們為了讓玩家擁有更好的體驗，因此拓展其下產品組合成為擁有多家遊戲的公司，同時引進不少新的人才來配合，而這也導致公司規模擴張一倍多。
他提到，然而在許多事情同時進行時，部分重大投資並未如預期的帶來回報，且成本已經大到無法支持繼續成長的地步，因此公司已經沒有任何實驗或失敗的空間，這使核心業務岌岌可危，也讓 Riot Games 不得不開始裁員。
這次裁員拳頭公司將縮小《符文大地傳說》團隊，並承認遊戲表現不如預期，預計將
停止內部開發子公司「Riot Forge」下的新遊戲開發任務，同時放棄《符文大地傳說》（Legends of Runeterra）部分人員和功能。
拳頭遊戲執行長指出，他們預計將寄發電子郵件給旗下所有員工，通知是否受到這次裁員影響，而可能面臨裁員或受到影響的員工也會和人資團隊與主管會面討論下一步措施。
針對那些無法轉任新職位、必須離開工作崗位的員工，拳頭公司表示將提供至少半年薪酬的遣散費用，另外還有健康福利、約1000美元的娛樂健康基金、未來就業等相關協助。