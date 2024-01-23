超哥爆打Toyz！炸雞加盟主「夢醒了」本月收店　250萬買人生經驗

入冬最強6°C寒流！宜蘭佛心飲料店放「有薪低溫假」　員工感動哭

▲入冬最強寒流發威，低溫可能來到6°C以下，不只學校放「低溫假」，宜蘭縣一間飲料店也宣布今（23）日所有正職「放有薪假1天」。示意圖，非當事人。（圖／記者陳明安攝）
▲入冬最強寒流發威，低溫可能來到6°C以下，不只學校放「低溫假」，宜蘭縣一間飲料店也宣布今（23）日所有正職「放有薪假1天」。示意圖，非當事人。（圖／記者陳明安攝）

記者徐銘穗/綜合報導

入冬最強寒流發威，全台濕冷，低溫可能來到6°C以下，目前已有台北市、桃園市、新竹縣、台中市轄內多所學校陸續放起「低溫假」。然而在宜蘭縣有間飲料店老闆超佛，昨（22）天就提前通知員工，宣布今（23）日所有正職「放有薪假1天」，員工感動哭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書「爆廢公社二館」曬出截圖，寫道：「沒想到做飲料店也會有這等福利的一天！」只見老闆在工作群組表示，依中央氣象局預報，1月23日（二）逢大陸冷氣團，加上宜蘭地區降雨85%，「我司體恤員工，店休乙日，所屬正職員工放有薪假乙日。」當事手搖飲料店昨天深夜也在臉書粉專，貼出「低溫假」公告。

▲宜蘭這家飲料店宣布今（23）日所有正職「放有薪假1天」。（圖／翻攝茶次方臉書）
▲宜蘭這家飲料店宣布今（23）日所有正職「放有薪假1天」。（圖／翻攝茶次方臉書）
貼文引發討論，不少網友都超羨慕，大讚原PO遇到佛新老闆，也有人開玩笑說「有沒有一種可能，只是太冷了，老闆也懶得上班」、「真好，我們沒放假」、「好老闆」。

什麼是「低溫假」？怎樣才能放？依現行「天然災害停止上班及上課作業辦法」第3條、第8條規定，天然災害包括風災、水災、震災、土石流及大規模崩塌災害、以及其他天然災害，低溫屬於其他天然災害，若因此造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞者，地方政府可視情況宣布停止上班上課。

由於放假目的為保障員工安全，並非一般假期，企業可以要求員工照常上班；不過，若員工認為出勤有安全疑慮，有「退避權」可以選擇不上班，但雇主不得視為曠職，或強迫員工用其他假別處理。如果員工選擇居家上班，沒有通勤的問題，低溫假仍視為一般上班日，不另外補休。

▲台中市和平區宣佈今天下午起停課放低溫假，梨山地區的家長把幼兒接回家。（圖／台中市政府提供，2024.01.23）
▲台中市和平區宣布今天下午起停課放低溫假，梨山地區的家長把幼兒接回家。（圖／台中市政府提供，2024.01.23）
「低溫假」要給薪嗎？視每間公司的薪資制度而定，若員工因為低溫假而沒有上班，未提供勞務，企業可以主張不支薪，但多數企業面對天然災害期間如颱風假，仍會選擇支薪。

另外，是否需要給加班費？除非低溫假剛好為休息日、國定假日，不然低溫假非假期為一般上班日，企業不需另外給加班費，但宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。

入冬最強寒流襲台！玉山、陽明山下雪了　「3縣市8校」今放低溫假

「低溫假」該訂寒流停班停課標準！彭啟明：以免「媽媽覺得你冷」

寒流來了！什麼情形能放「低溫假」、薪水怎麼算　6大QA一次看

2016霸王級寒流停班課創先例！無低溫假標準　蔣萬安、侯友宜表態

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀