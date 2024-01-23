▲孕吐如何改善？婦醫教６招！時間不對、異常嘔吐、太過劇烈早檢查。

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孕吐的正常週期：郭安妮醫師表示，約有60-80%的孕婦會有害喜、孕吐的情況，通常是在約5-7周的時候出現，並且越來越明顯、越來越嚴重，在約12周左右時達到高峰，在約14-16周時漸漸趨緩。
為什麼會孕吐？會出現孕吐最主要的原因就是受荷爾蒙改變所影響，而食道的擴約肌也會變鬆，增加噁心、嘔吐的感覺。也因和食道擴約肌有所關聯，孕婦也常見會合併出現胃食道逆流。
這些情況也會影響：其他影響大致而言也和孕婦的整體狀態有關，包括身心狀態、飲食、睡眠、生活等，狀態較佳孕吐情況也會較為平穩，反之則可能較明顯。常見第二胎會較為平緩，但也有人是第一胎較平緩、第二胎較劇烈，因人而異，不過多胞胎通常通常就會較為劇烈。
孕吐這些情況盡早就醫檢查，醫：可能其他疾病、危害健康。
這些還算是正常範圍：郭安妮醫師指出，雖說孕吐以懷孕而言是個正常的現象，輕微可能只有脹氣、反胃、食慾不振，一般來說會有噁心、嘔吐、一天吐個一兩次，不過若不舒服還是可以求診醫師有藥物可以緩解。
吐成這樣太劇烈：若是吐到發現體重已經下降5公斤以上、頭暈、脫水、電解質不平衡，檢查時發現尿中有酮體，這種情況通常是妊娠劇吐，較為嚴重，可能危害生命安全，需要住院打點滴並多加觀察。
其實不是孕吐？另外，若孕吐是在上述5周以前就出現，或是14-16周之後還在繼續吐，以及吐出紅色、深褐色的嘔吐物，這些也應留意異常，可能並非孕吐，而是腸胃相關問題，例如腸胃炎、消化道潰瘍等，就會建議到腸胃科等相關科別做進一步檢查。
孕吐日常可以如何改善？醫教６招有助減緩不適！
良好生活飲食，少量多餐！改善孕吐，郭安妮醫師建議維持良好生活、放鬆心情，飲食清淡、少量多餐可降低不適，可早餐、早午餐、午餐、下午茶、晚餐都吃，不宜空腹太久，以免下次進食更想吐、變嚴重。除此之外，維生素B6也可以改善孕吐，也建議飯後可多走動並避免躺下，因為這段時間胃部的擴約肌較鬆，躺下恐怕會讓想吐的感覺更明顯，若真需要躺下可墊高枕頭。
這些也可嘗試看看：至於薑片、薑茶、酸梅、檸檬汁、乾吐司、蘇打餅乾等，這些坊間或多或少都有聽過可以改善孕吐，雖說從西醫的角度來看還有待研究原因，但對於民眾而言若可改善，以不傷身為前提下嘗試也是沒問題的。
真的很不舒服不要硬撐：郭安妮醫師表示，上述這些方法並非能夠直接終止孕吐、用了就不會吐，而是減緩，讓孕吐隨週期漸漸趨緩。而若是上述這些方法都沒用、很不舒服，即便沒有出現異常症狀也可以尋求醫師協助，可開立孕吐相關藥物幫助改善。
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