「一條狗」大躍進？上海女賣燒賣2年賺2億　網路炸鍋：誰信

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《德國之聲》報導指出，先前中國多家媒體曾報導，一名95後外送員（外賣小哥）三年靠送外賣賺了102萬的消息就引發熱議。該名外送員在江西老家創業失敗，開餐飲店卻嚴重虧損，放棄後背負著貸款到上海打工，2020年加入外送員隊伍，結果花了三年多，賺進102萬元，並還清了一身貸款。
就如同與外賣小哥賺逾百萬的消息一般，海歸女子一年賣出兩億的消息也迅速受到關注。有網友驚嘆賣燒賣竟然可以賺這麼多錢，表示「最近都是怎麼了？送外賣三年100萬，貼地板磚一天3000塊，賣燒賣銷量過億。別人都在賺錢，賺大錢，難道只有炒股的我在虧錢？」、「大過年是不是刺激我們沒錢過年呢」，還有人自我調侃「賣燒賣能賣2億？本來還想著轉行去送外賣三年賺102萬，現在一看我格局小了，還是賣燒賣更適合我。」
有網友翻出新浪網2021年就轉載有關「一條狗」的報導，認為這只是炒冷飯。不過更多的是質疑報導的真實性，「一年兩億，每天的營業額要達到五十四萬，請問她的燒賣是什麼做的，還是全國的燒賣都是她一人在賣？」、「編故事也麻煩找個正常人來編。懂得都懂，現在有些媒體開始發力，無非就是獻慇勤，表現表現經濟形勢大好。」還有人斥責說，這是習近平時代大躍進，想想比毛澤東還離譜。還有人嘲諷，神州大地處處都是創業英雄，行業傳奇！誰信誰死！
推特帳號「李老師不是你老師」也分享了相關新聞，並配文「下一個是誰？」有網友留言揶揄「這是繼承先輩遺志，畝產萬斤。外賣員三年收入過百萬，快遞員三年收入過百萬。這都不夠了，直接一年賣出上億了。以後直接***，收入過***，數字我不敢寫了，他們的想像力，我想像不到。」
《德國之聲》報導指出，現在中國整體經濟低迷，難找工作的背景之下，這些現象反映了中國的經濟復甦面臨阻力；去年發佈的青年失業率屢次創下新高，引起全社會的關注和擔憂。中國上禮拜再次公佈青年失業率相關數據，但透過採用不同的統計標準，使得青年失業率大幅下降，中國國家統計局表示，改變方式後的失業數據統計不包含在校學生，按這個方法計算，去年12月份的16至24歲年齡組的失業率是14.9%。