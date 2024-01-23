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將設電梯！馬來西亞熱門景點黑風洞曝　階梯共有272階

▲馬來西亞標誌性旅遊地點黑風洞將建造電扶梯，方便旅客到達主寺廟。（圖／Pixabay）
▲馬來西亞標誌性旅遊地點黑風洞將建造電扶梯，方便旅客到達主寺廟。（圖／Pixabay）

國際中心賴正琳／綜合報導

馬來西亞標誌性旅遊地點黑風洞（Batu Caves）有4億年悠久歷史，但要到達需要經過272階的階梯，最近該遺址的管理委員會打算在此設立一座電扶梯，讓不便行走的長者或身障人士也能夠安心前往此地旅遊。

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CNN》報導，黑風洞管理委員會發言人R. Nadarajah在上週五（19日）的新聞發布會上表示，未來增加電扶梯後將使該遺址對旅客來說「更加方便」。不過他也透露希望能獲得政府補助，因為電扶梯將允許無法爬樓梯的殘障人士和老年人到達主寺廟，或許能讓海內外更多遊客來朝聖，因此對國家的旅遊收益也有幫助。

據悉，黑風洞以高聳的彩虹階梯聞名，黑風洞的電扶梯和新的「多功能廳」的工程將於今年1月25日大寶森節（Thaipusam festival）之後開始，Nadarajah表示該大廳預計耗資約3500萬令吉（約等同於新台幣2.3億元）。

目前，遊客必須攀爬272階階梯才能到達位於頂部石灰岩洞穴中的寺廟，彩虹色的階梯標誌著含有印度教意義的色彩，前往寺廟的沿途有許多獼猴和鴿子，此地同時為印度教的聖地，也是馬來西亞大寶森節慶典的重鎮。

▲馬來西亞的黑風洞。（圖／翻攝自 trav_ell_er IG ）
▲馬來西亞的黑風洞以高聳的彩虹色階梯聞名。（圖／翻攝自 trav_ell_er IG ）

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