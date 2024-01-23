小米年貨節開跑！掃拖機半價　「小米兒童智慧錶」台灣開賣1995元

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📍Xiaomi 智慧兒童手錶：
搭載 1.4 吋手錶螢幕和 200 萬像素相機，可進行視訊通話，手錶搭載 GPS 定位， 可設定住家、學校等常用地址，家孩子進入或離開這些地點時，在 Xiaomi Kids 應用程式上收到即時提醒。除了享有小米原廠一年保固外，手錶可到遠傳門市送修及取件，售價為1995 元。遠傳也推出網路限定優惠方案，月付199元 、綁約 36 個月，手錶0元。
📍Redmi Buds 5 Pro耳機：
採用客製化圈瓷同軸雙單元，包括 11mm 超大鍍鈦低音單元與 10mm 超薄壓電陶瓷高音單元，大面積的振動單元讓低音強勁扎實，高音細節更豐富；支援 LHDC 5.0 、通過Hi-Res Audio Wireless 認證。支援小米耳機 App，提供個人化的 SoundID 耳道校準，並且可自由切換通透模式、人聲增強、環境增強等 3 種通透模式，售價1,695 元，另有，Redmi Buds 5售價865元。
📍Redmi Watch 4：
螢幕從上一代的 1.75 吋升級到了 1.97 吋 AMOLED，螢幕占比 74.8%，支援150+種運動模式，升級至5 ATM 防水等級，內建的獨立 GNSS 晶片，支持全球 5 大衛星定位系統，配合手表的戶外跑步運動模式，不用帶手機也能精準記錄戶外運動軌跡。售價2,195 元。
📍Xiaomi 手環 8 Pro：
搭載 1.74 吋 OLED 大螢幕，支援自動亮度調節，金屬質感中框搭配多款錶帶，健康管理功能，除了 150+ 種運動模式之外，全新搭載 3D 熱身放鬆教練，售價1695元。
🟡年貨節優惠
📍Xiaomi掃拖機器人 X10+，狂降13,500 元，特價13,495 元
📍Xiaomi 無線吸塵器 G10 Plus ，降1,500 元，特價5,995 元。
📍Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 65型，降2,000元，特價13,999 元
📍Xiaomi 智慧顯示器 A2 43型，降8500 元，特價7,499 元
📍Xiaomi 智慧氣炸鍋 6.5L 降300 元，特價2,695 元
📍Xiaomi 13T Pro：在相機上採用5000萬像素徠卡三鏡頭，首度支援IP68防塵防水，支援最高120W HyperCharge極速快充，售價19,999元送Xiaomi 手環 8。
📍Redmi Note 12 Pro+ 5G：首度採用 2 億像素 OIS 旗艦相機，6.67吋120Hz螢幕，5,000mAh 大電量電池、支援 120W HyperCharge 極速快充，直降4000 元，特價1萬999元。
📍POCO C65 ：除了通過德國萊茵 TÜV 低藍光認證與 TÜV 無頻閃認證，有效減緩眼睛疲勞和不適，800 萬像素前置自拍相機，且升級柔光環，特價3299 元。