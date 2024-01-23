台北電玩展／FFVII 重生、鐵拳8都有！萬代南夢宮遊戲試玩陣容曝

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📍《鐵拳8》（PS5）
在以 Unreal Engine 5 開發 3D 對戰格鬥遊戲的最高峰《鐵拳》系列最新作《鐵拳8》，將於電玩展期間1月26日上市，玩家可感受拳拳到肉的力度，揭開新幕的《鐵拳》傳奇！
📍《FINAL FANTASY VII 重生》（PS5）
本作為《FINAL FANTASY VII REMAKE》專案三部曲的第二部作品。以原作中直到「忘卻之都」為止的劇情做基礎，加入全新原創內容。克勞德一行人脫離魔晄都市米德加，跨越命運之牆，邁入未知荒野的旅程。在具備形形色色面貌的遼闊世界中，騎乘陸行鳥馳騁在草原上、隨心所欲地巡遊探索點，展開一段全新的故事。
📍《奇異賢伴 愛達之歌》（PC）
玩家扮演駕駛機人，以蒐集稀有資源「橙珀結晶」為業的漂泊者，與賢士搭檔AI一同對抗名為「終結者」的異形生物，並帶回資源的PvPvE射擊遊戲。玩家需要隨時應對不斷變化的環境，設法於殘酷的世界中存活，並感受不斷加深羈絆的搭檔體驗，與賢士展開獨一無二的刺激旅行。
📍《勇者鬥惡龍X 覺醒的五種族 OFFLINE》（PS5）
本作為《勇者鬥惡龍X 覺醒的五種族 ONLINE》的OFFLINE版本，能以中文遊玩 ，遊戲新增共同展開冒險的夥伴角色等「OFFLINE」獨有的要素，更能夠透過角色日文語音享受到充滿臨場感的遊戲體驗，是一款重獲新生的《勇者鬥惡龍X》！
📍《咒術迴戰 雙華亂舞》（PS5）
本作為2對2的對戰動作遊戲，玩家將可於遊戲中盡情施展咒術師及咒靈們的「咒術」，活用各個角色所擁有且富含個性魅力的咒術，感受彷如動畫般充滿魄力的戰鬥。玩家化身為虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇等15名以上的角色，在共同戰鬥中逐漸累積實力，並透過更加強力的咒術及領域展開打倒對手，盡情體驗《咒術迴戰》獨有的咒術戰鬥。
📍《SAND LAND》（PS5）
本作為奇幻冒險，以妖怪與人類共存，失去水源的不可思議沙漠世界為舞台，全身粉紅色，邪惡卻單純的惡魔王子．貝爾傑布與妖怪．西夫及身為保安官的人類．拉歐組成奇妙的三人組，為了尋找在沙漠中某處的「夢幻之泉」而踏上旅程。
📍《NARUTO X BORUTO 火影忍者 終極風暴羈絆》（PS5）
包含過去「終極風暴」系列中登場的忍者外，慕留人「楔」、川木及慈弦等全新的可遊玩角色陸續登場，總計收錄史上最多的130多名忍者。除了內容豐富的網路對戰，還增加操作模式「簡單」，可用簡單的操作發動各種忍術連擊。無論是系列老玩家或初次接觸的玩家，都能用自己喜愛的角色享受熱血對戰。
📍《機動戰士鋼彈 激戰任務2》（STEAM）
以宇宙世紀為題材，可遊玩超過350台MS的最多6vs6線上對戰遊戲。以地面及宇宙為舞台，操控MS及步兵穿梭在戰場之中。
📍《太鼓之達人 咚咚雷音祭》（Switch）
《太鼓之達人》系列最新作品，收錄了《太鼓之達人 Nintendo Switch版》中大受好評的「動態演奏」以及與好友分享Joy-Con的功能。除了新角色「雷雲朵朵」登場外，也包含線上對戰、派對模式、樂曲訂閱服務等遊玩要素，為玩家帶來全新進化的《太鼓之達人》作品。
📍《王牌釣手 歡釣水族館》（Switch）
除了釣魚體驗遊戲「王牌釣手」之外，也有搭載以釣客頂點為目標展開的線上對戰、拯救世界脫離毒海的劇情模式。此外，還有水中生物登場的派對模式、或推硬幣遊戲等等豐富遊玩要素。玩家可使用遊戲中收集的硬幣，努力獲取多達250種以上的生物來豐富水族館！
📍《機動戰士鋼彈 U.C. ENGAGE》（ iOS／Android ）
《機動戰士鋼彈 U.C. ENGAGE》已正式上線，玩家可盡情享受到宇宙世紀作品中附帶動畫的精華片段，以及融合了動畫與戰鬥、冒險全新劇情， 還能在簡易操作、自動遊玩的戰爭模擬戰鬥中，身歷其境進行3D MS所展開的6vs6張力十足的戰鬥，親身感受宇宙世紀的戰場。
📍《SD鋼彈 G世代 永恆》 （ iOS／Android ）
眾所期待的SD鋼彈系列智慧型手機遊戲最新作，積極開發中。在台北電玩展現場可進行試玩！本作還原家用主機版本的遊戲體驗，搭載了可透過智慧型手機輕鬆遊玩的自動模式。讓玩家輕鬆享受魄力滿點的戰鬥演出，還可以親身體驗TV動畫、劇場版、遊戲、漫畫、小說等，原作中描述的所有鋼彈的故事。