迎新春除舊佈新 MiiX：奶油色系點綴紅金小物超喜氣
迎接龍年春節到來，主婦們忙著除舊佈新迎來好運到，MiiX美室家居總經理李晉豪以流行趨勢分析，今年流行色系就是奶油白，而且超級奶，布置上可透過擺設奶油色系的大型軟裝物件，譬如沙發、桌布、窗簾等，再延伸出以綠、白、金、紅色等小物件做點綴，便能裝點出滿滿喜氣的節慶氛圍！
記者金武鳯／台中報導
MiiX美室家居以全屋整裝出發，擅長透過軟裝物件擺設，帶出具個人風格的居家氛圍。李晉豪以去年經手上百間的全屋整裝、居家布置歸納出，市場主流色系已從前二年的奶茶色系逐漸淡化為奶油色，原因是近年來不少人經營IG、粉專，為了拍攝時的背景能呈現舒適乾淨氛圍，習慣在居家空間布置上，找一個適合的主力色系當背景，於是在要求明亮、低彩度、白色系等元素之下，奶油色便成了今年主流色！
迎接即將來臨的農曆春節，許多主婦們會趁機除舊佈新，汰換家具及軟裝布置！李晉豪建議：沙發、壁畫或是地毯等，大件的家具擺飾需要留白，所謂留白就是走大地色系，灰、黑、白等色。如果有個人喜歡的特殊色，譬如：紅、橘、黃等，可以用小物件如：抱枕、畫、地墊、花藝等去調整，如此一來，整體氛圍仍舊呈現奶油風，卻可以將自己的喜好融入進去！
家配師陳宇秀也說，迎接新的一年到來，對居家布置做一些小改變，能讓整體的氛圍顯得更活潑且有過節氣氛。一開始，主婦們可能會不知從何著手，陳怡秀提供模矩化建議，譬如：從花器搭配植栽上著手！首先選擇一個寬口花器，放入數個小盆栽，盆栽內的植栽需有高有低，才能呈現錯落有致的美感。植栽的顏色則可依節慶做選擇，以農曆年來說，長壽花、火鶴都是很適合的植物。
總之，對於居家布置新手來說，過程不能複雜、不能費工，否則，很可能做了一次，就不會想再做第二次，因為太麻煩了！而透過寬口花器，將小範圍居家裝飾模矩化的做法，即便是一個完全不懂花藝、不會插花的主婦，也能輕鬆搞定。