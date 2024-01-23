足球／利物浦稱Salah傷勢比預期嚴重 埃及的非洲盃晉級之路堪憂
面對缺少陣中明星前鋒Mohamed Salah的壓力，埃及國家隊在今（23）日非洲盃小組賽第3輪對上小組第一的維德角，兩隊戰成2：2平手，雖然埃及在小組賽中未得一勝，但仍以3分積分佔到小組第二晉級16強。不過另一端卻捎來壞消息，Mohamed Salah返回英國利物浦治療前，經紀人透過推特表示，他的傷勢比先前想的嚴重，至少需休息21至28天才能回歸球隊。
記者林之越/綜合報導
Mohamed Salah在前場為埃及國家隊出戰迦納的比賽中受傷，在23日埃及對上維德角的比賽中出現在看台上。據外媒《BBC》報導指出，他所屬的球隊利物浦表示，Mohamed Salah將在本周三回歸，球隊會針對他的腿部肌肉規劃治療計劃，且球隊補充道：「Mohamed Salah的傷勢比起原先預期的還嚴重，但也希望能在復原後重返非洲盃賽場。」
埃及足協原先公告，若埃及隊成功晉級8強賽事，那麼屆時Mohamed Salah就有可能回歸賽場。然而，Mohamed Salah經紀人Ramy Abbas Issa卻隨後在推特上發文表示，他的傷勢比先前想的嚴重，至少需休息21至28天，而不止休息兩場比賽，兩方隔空喊話意味濃厚。
非洲杯的決賽將是在2月13日，若依照Ramy Abbas Issa公布的預計休養時間，將意味著Mohamed Salah可能直到非洲盃決賽的前三天以後才能回歸球隊，此消息對於埃及國家隊的晉級之路蒙上一層陰影。