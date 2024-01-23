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一手打造傳奇童趣空間！彩虹爺爺去年才過百歲生日　今午突傳過世

▲台中市長盧秀燕去年1月為彩虹爺爺100歲慶生。（圖／台中市政府提供，2024.01.23）
▲台中市長盧秀燕去年1月為彩虹爺爺100歲慶生。（圖／台中市政府提供，2024.01.23）

記者顏幸如／台中報導

一手打造台中市南屯區知名景點彩虹眷村的「彩虹爺爺」黃永阜，驚傳今天下午3點多在家用餐後，突然失去呼吸心跳，消防人員到場搶救後仍不治。彩虹爺爺近年來身體狀況大不如前，去年1月市長盧秀燕甫為他100歲生日慶生，剛滿101歲的他，今天走完傳奇的一生。

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台中市文化局表示，位於台中市南屯區的彩虹眷村，是原眷戶與附近區民搭建的不起眼平房，因黃永阜爺爺閒暇時將房舍彩繪成五顏六色、富有童心的美麗空間，自屋頂延伸至周圍牆面與地面的質樸彩繪，讓到訪彩虹村的遊客驚嘆不已，成為享譽國際的知名景點。

▲彩虹眷村曾是享譽國際的知名景點。(圖／台中市觀旅局提供2024.01.23)
▲彩虹眷村曾是享譽國際的知名景點。(圖／台中市觀旅局提供，2024.01.23)
黃永阜因戰亂來到台灣並落腳台中南屯的春安社區，未曾接受過美術教育，以其樸拙筆觸與繽紛色彩，將房舍彩繪成五顏六色富有童心的美麗空間，近年來因成為拍照打卡景點而讓「台中彩虹眷村」爆紅，帶給大家童趣與歡樂。去年1月剛滿100歲，市長盧秀燕還為他慶生。不過彩虹眷村前年爆發爭議，包括黃永阜照顧問題、彩繪著作權歸屬，訴訟官司持續進行中。

據了解，黃永阜和妻子、女兒同住，今天下午3點多在家用餐後突然失去呼吸心跳。由於黃無任何外傷，屬自然死亡，轄區春社派出所已聯繫衛生所報請行政相驗，所長邱量虔得知消息，表示將全額替他支付喪葬費用。

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