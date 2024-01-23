寒流冷爆貓咪消失了！主人翻遍家中找不到 牠聰明過冬：本宮在這
入冬最強寒流來襲，不只是人類需要保暖，喵星人也要啦！南投一名飼主家中養了一隻可愛的橘貓，然而今天早上飼主起床時，卻沒看見平常愛黏人的橘貓身影，一邊呼叫一邊開始找家裡的各個角落，但怎麼樣都找不到，結果後來突然發現端倪，本來關緊的衣櫃留了一個小縫隙！在這發現橘貓躲進衣櫃裡過冬，還自己把門給關上留一個小縫通風，實在是太聰明！
記者張嘉哲/綜合報導
南投一名飼主家裡養了一隻貓咪「小花」，由於平常起床時，第一視線就能看到小花躺在床上一起共眠，不過卻在今天寒流來襲的清晨，飼主醒來發現小花不見了！仔細找了家裡各個角落之後，卻都沒發現小花的身影，加上外面天氣又非常寒冷，讓她感到有些著急。
隨後突然眼睛看見關好的衣櫃怎麼有一個小縫，打開之後這才發現，小花因為天氣太冷，直接自己打開衣櫃並且跳上去第二層隔板處，一條阿嬤級的棉被上面窩著，並且還自己把衣櫃的門給關起來，甚至還知道要留一個小縫隙通風。
該名飼主也跟兒子分享家裡貓咪的趣事，兒子也打趣的說「真聰明耶！知道天氣變冷關上門才溫暖，而且還有留一個縫隙！」而飼主也表示，打開衣櫃那瞬間真的是哭笑不得，小花坐在棉被上面高貴的姿勢坐著，就好像在說「本宮在這過冬呢」！