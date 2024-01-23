龐德《007》9部電影熱血迎新春！AXN「過年馬拉松片單」一次看
AXN頻道2024新春賀歲，由史上最賣座的「第六代龐德」丹尼爾克雷格（Daniel Craig）與史上最帥007「第五代龐德」皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）輪番上陣，從最新的《007：生死交戰》到最經典的《007：黃金眼》，帶來一連9部最驚心動魄的《007》系列電影，要讓特務迷看好看滿、熱血迎新春。
記者黃雅琪／綜合報導
AXN頻道從小年夜至大年初五，將呈獻由皮爾斯布洛斯南主演的《007》4部全系列作品，2月8日小年夜晚上6點20分，由《007：誰與爭鋒》打頭陣播出；晚上9點，由被譽為史上最優雅貴氣的007皮爾斯布洛斯南首次登場的《007：黃金眼》接續播出。2月9日除夕夜圍爐，播放2021年全球票房名列前茅的《007：生死交戰》；午夜12點15分《007：量子危機》陪你守歲不無聊！
2月10日大年初一龍年到，晚上11點50分，由創下全球11億票房的《007：空降危機》隆重獻映；2月11日大年初二回娘家開啟007之夜，晚上6點05分率先播出《007：惡魔四伏》；晚上9點由《007：明日帝國》接續播出；晚上11點20分，由《007首部曲：皇家夜總會》緊接登場。
初三到初五精采不間斷，先以《007：明日帝國》、《007：惡魔四伏》、《007：黃金眼》為大家重播布洛斯南、克雷格兩代龐德的帥氣英姿。大年初五晚上9點，緊接著播出《007：縱橫天下》。另外AXN也帶來其他精采鉅作，包含強檔科幻動作片《明日之戰》、2021年改編自90年代真實事件的美國傳記犯罪片《Gucci：豪門謀殺案》。
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