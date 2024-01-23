南拳媽媽彈頭自爆常跟張震嶽「打野泡」！長達5年1周5天玩不膩
南拳媽媽彈頭（宋健彰）推出新歌〈花襯衫騎野狼〉，彈頭說：「這首歌我醞釀了15年不敢唱，因為以前唱歌都以R&B為主，覺得無法駕馭張震嶽的灑脫、隨性。但隨著歲月的洗禮，這次推出首張個人專輯，我再拿出來聽，我終於覺得自己能唱出張震嶽要的感覺了！」他分享年輕時，常常跟張震嶽相約「野泡」，興致一來就隨時上路旅行。
記者吳雨婕／綜合報導
彈頭透露，跟張震嶽其實年少時天天相約「野泡」（跑到野外泡在一起），兩人都是說走就走的隨性派，興致一來可以隨時上路旅行，曾經有5年的時間，至少一周4、5天，只要有空，兩人不是去海邊就是往山上跑，彈頭說：「我們那時真的很瘋狂！甚至清晨4、5點就集合，阿嶽去衝浪，我就去潛水，也因此變成了一起天天打野泡、玩音樂的好朋友，〈花襯衫騎野狼〉就是那時創作出來的。」
彈頭從小眷戀大自然、熱愛潛水，他說：「我慶幸這15年來上山下海、說走就走，每一天都很充實沒有浪費！所以，另一首歌〈妳真的離開我了〉MV當中大翅鯨遷徙的畫面就是我自己拍的，我應該是全球第一個歌手自己去拍過鯨魚遷徙、放在MV裡的人吧。」
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