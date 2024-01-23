最強寒流也襲日本！北海道2百校停課 能登災區建築恐因積雪倒塌
入冬最強寒流今起在台灣、韓國與日本等地爆發，不僅台灣、韓國冷颼颼，日本預計從今（23）起將降下數日大雪，目前北海道已經有超過2百間學校臨時停課，起降於新千歲機場的20架航班也決定停飛，日本氣象廳呼籲平常降雪較少的東海、近畿、四國、九州等地可能出現路面結凍，能登半島的石川地震災區建築物也可能會因積雪倒塌。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據日本放送協會（NHK）報導，受到強烈寒流灌入，日本的冬季型氣壓分佈將增強，氣象廳預計到25日左右，以日本海一側為中心包括能登半島地震災區預計都將降下大雪，西日本平地也出現降雪，北海道當地更是迎來暴風雪與本季最強大雪，當地中小學校已經有207校臨時停課，新千歲機場則有超過20架班機決定停飛、JR則共有94班列車停運。
日本南端的沖繩也呈現低溫氣候，《琉球新報》報導指出當地今早氣候測得9.2度的低溫，不僅比往年還要低了3.2度，也是本季的最低氣溫，上午那霸則測得13.5度，沖繩本島地區白天的最高氣溫則約為14度。
日本氣象廳提醒，自23日起包含能登半島地震災區將出現大雪天氣，且預計即使白天氣溫也不會大幅上升，提醒在平常降雪較少的低區民眾要當心路面凍結產生的交通影響，晚間降雪增強也可能發生停電情況。
而在石川縣當地，氣象廳警告部分因登半島地震而受損的建築物，入夜以後可能會因積雪而倒塌，另外隨著避難生活的持續，有些受災戶發生身體不適，甚至疑似「災害關聯死」（非因地震災害直接死亡）的死亡情況，氣象廳提醒民眾注意保暖與早晚溫差，避免氣溫驟降導致身體意外狀況發生。