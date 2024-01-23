英國鋼琴家直播演奏！中國客不願入鏡爆爭執　反吸近4百萬人朝聖

我是廣告 請繼續往下閱讀
不料，一位手持五星旗的中國女子過來交涉，表示他們不希望入鏡，不希望鏡頭拍到自己的臉。卡瓦納回說這裡是公共地方，中國女子則說他們是中國電視台的人，不能被拍到。
卡瓦納對於這樣的說法感到疑惑，一開始雙方溝通還算平和，等到另外兩位中國民眾也湊過來後事態逐漸失控，一位男子直接伸手遮擋鏡頭，並說這已經侵犯了他的肖像權，違反了中國法律，要求卡瓦納應該遵守中國法律。
另外一位手持五星旗的女子則聲稱自己是英國人，希望卡瓦納尊重她，卡瓦納指向五星旗想要反駁，旁邊中國男子隨即大叫「別碰她」，並高喊卡瓦納是種族主義者、歧視中國人。
雙方相持不下，最後甚至驚動警察到場處理，警察將這幾位中國民眾與卡瓦納分開，卡瓦納繼續直播演奏。之後那些中國民眾悻悻離開，警察則向卡瓦納說明，那些中國民眾自稱是中國電視台，因為商業因素不能出現在影片中，不過卡瓦納依舊將影片上傳到YouTube頻道，且影片迅速引發熱議，短短幾天就吸引近400萬人次觀看。
網友紛紛在底下留言表示，「這些人不想被拍到，為什麼又要走到鏡頭裡面？」、「有些人竟然如此可笑真是可悲」、「不想出現在鏡頭前的人，卻花時間站在鏡頭前爭論他們不想被拍攝」、「以為全世界都要聽中國的？」、「你的應對方式非常好，面對這種無理取鬧的人真的很頭痛」。