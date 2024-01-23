秀珍藏肖像畫 盧秀燕：感謝彩虹爺爺為台中點綴繽紛色彩
一手打造彩虹眷村的彩虹爺爺黃永阜，今天下午走完傳奇一生，享嵩壽101歲。台中市長盧秀燕在臉書敬悼彩虹爺爺，遺憾台中痛失國寶級藝術家，謝謝他為台中點綴繽紛色彩。盧秀燕並秀出4年前彩虹爺爺親手為她繪製的肖像畫，表示市府會盡力保護彩虹爺爺現存畫作，讓彩虹眷村延續爺爺的溫度。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（23）日下午在臉書敬悼彩虹爺爺，謝謝爺爺為台中點綴繽紛色彩。她表示接獲家屬通知，確認彩虹爺爺黃永阜已經離開人世的消息，感到非常遺憾，台中痛失國寶級的藝術家，將全力協助家屬安排彩虹爺爺的治喪事宜。
盧秀燕說，她要代表台中市民向彩虹爺爺獻上深深一鞠躬，感謝爺爺為台中帶來的榮光、感謝爺爺的作品讓無數的遊客感動，也祝福彩虹爺爺一路好走，台中市府必定盡力保護彩虹爺爺現存的畫作，讓彩虹眷村延續爺爺的溫度，直到永遠。
台中市文化局表示，彩虹爺爺黃永阜先生未曾接受過美術教育，以其樸拙筆觸與繽紛色彩，將房舍彩繪成五顏六色、富有童心的美麗空間，帶給大家童趣與歡樂，彩虹眷村因此聲名大噪，曾入選國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）「世界的秘密奇跡」最值得探訪景點。
彩虹爺爺留下許多珍貴作品，文化局將於今年1月底在彩虹村設立紀念專區，讓到訪的遊客得以弔念爺爺留下的美好回憶，市府也會全力協助家屬安排後續治喪事宜。