過年喝多了？歐洲「解酒秘方」超獵奇　從吃鯡魚、牛鞭到麻雀大便

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比利時人也有類似的傳統，他們的解酒餐主要是鯡魚沙拉，但比利時人往往會利用洋蔥、胡椒、紅椒粉來調味，同時也會添加對解酒有幫助的優格讓口感更加清爽；正如鯡魚和醃黃瓜在補充電解質解酒有奇效，波蘭人更加豪爽地喝下醃漬用的鹽水舒緩不適，某些波蘭當地酒吧更會提供加了醃漬水的波本威士忌。
在酒精「加料」用來解酒的做法也盛行在匈牙利，不過他們加的料本身恐怕會更讓人想吐。《歐洲新聞》指出，過去某些匈牙利人習慣在白蘭地內加入「麻雀糞便」來幫助舒緩宿醉，但文內提醒民眾「這雖然原創性滿分，但噁心程度也滿分」，同時提醒讀者麻雀大便裡可能有其他寄生蟲，並不推薦民眾模仿嘗試。
另一種讓人望之卻步的解宿醉方式在義大利西西里島，過去許多西西里島民宿醉後會吃牛鞭—也就是公牛的外生殖器—，他們會把其風乾等待宿醉時食用，不僅認為富含蛋白質、礦物質和維生素，還認為能夠增添雄風，《歐洲新聞》稱比起其他解酒秘方，其實風乾牛鞭吃起來就和普通牛肉乾差不多，更不會讓人反胃。
如果宿醉狀況嚴重完全沒有一點胃口，那麼或許可以試看看愛爾蘭人或愛沙尼亞人的作法。愛爾蘭當地流傳一種解酒方法，那就是將自己埋在冷冷的沙子底下，促進體內血液循環；愛沙尼亞人之間則是流傳著關於「伏特加襪」的古老療法，他們會把襪子先泡在伏特加內，接著穿上「伏特加襪」後再套上一層厚襪，接著可以喝杯熱茶，讓伏特加和熱茶逼出體內毒素。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！