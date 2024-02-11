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過年塞車潮太痛苦？美國要求公路標誌「不要搞笑」　挨批管太多

▲美國聯邦公路局認為太長或太幽默的標語可能會讓駕駛分心，因此要求電子號誌牌上的標語「不要搞笑」。（圖／美聯社）
▲美國聯邦公路局認為太長或太幽默的標語可能會讓駕駛分心，因此要求電子號誌牌上的標語「不要搞笑」。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑／綜合報導

農曆過年期間返鄉塞車潮總讓人直呼痛苦，許多駕駛只能在保持行車安全的同時偶爾看看路邊解悶，不過對美國的駕駛人來說，那些曾經讓他們會心一笑的道路警告標示恐怕都要消失了。近期美國聯邦公路局認為太長或太幽默的標語可能會讓駕駛分心，因此要求電子號誌牌上的標語「不要搞笑」。

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你可能在台灣看過那些幽默的道路標示，例如「你若酒駕，我就改嫁」、「喝的醉醉，撞的碎碎」、「不A車，更不要B（逼）車」、「路上抓寶，馬上變寶」等等，而在地理面積幅員廣袤的美國各州也使用類似的創意標語或在電子告示牌上打出幽默口號，目的就是引起駕駛注意，提醒他們安全駕駛，並讓交通事故降低，紐澤西州2022年更全方面採用類似標語，當時有多達215個極具創意的安全標誌。

不過這種提醒駕駛人遵守交通規則的看板可能即將消失，美國聯邦公路局（Federal Highway Administration）最近公布一份長達1100頁的交通號誌控管規範，詳細說明如何監管標誌和其他交通控制設備，其中還強烈建議不要懸掛「含義模糊、涉及流行文化或旨在搞笑」的電子標誌，要求各地公路管理單位避免在公路電子告示牌上使用這些文字訊息。

該份規範指引內容稱，告示牌上的文字本身應該「簡短、直接、簡要、清晰好讀」，至於文字內容則應該以前方路況、氣候變化、提醒繫安全帶與不要超速等資訊為主；然而規範出爐後卻引來不少討論，因為不僅用路人與網友們喜歡這些幽默的標語，許多州政府也覺得幽默文字能夠吸引駕駛人遵守交通規則。

▲美國聯邦政府建議電子看板上文字內容保持簡短、以資訊為主。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦政府建議電子看板上文字內容保持簡短、以資訊為主。（圖／美聯社／達志影像）
這些遍及美國各地的幽默標語包含「天靈靈地靈靈，駕駛開車放機靈」（Hocus pocus, drive with focus.）、「把視線從app上移開」（Get your head out of your apps.）、「老實說吧，別開太嗨」（We’ll be blunt – don’t drive high.）或是「要去拜訪岳父母？開慢一點才能晚一點到」、「聖誕老人都知道你開得太快」等。

▲美國一處交通標誌上寫著「不要加入化石，繫好你的安全帶」。 （圖／美聯社）
▲美國一處交通標誌上寫著「不要加入化石，繫好你的安全帶」。 （圖／美聯社）
亞利桑那州公路局過去七年來也對這類文字標語進行過徵文比賽，去年就收到3700則投稿，這些標語會被用在擁有超過300座電子告示牌的亞利桑那州公路上。對於聯邦政府機構這項管制，共和黨籍的亞利桑那州議會眾議員庫克（David Cook）就告訴《美聯社》，大部分的人們都很喜歡這些詼諧標語，而聯邦政府不該插手介入州政府的管轄範圍，許多網友也批評，比起駕駛真的因為看標語而失去對車況的注意造成擦撞，現代人更常專注在手機螢幕的導航程式上。

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