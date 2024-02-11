過年塞車潮太痛苦？美國要求公路標誌「不要搞笑」　挨批管太多

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不過這種提醒駕駛人遵守交通規則的看板可能即將消失，美國聯邦公路局（Federal Highway Administration）最近公布一份長達1100頁的交通號誌控管規範，詳細說明如何監管標誌和其他交通控制設備，其中還強烈建議不要懸掛「含義模糊、涉及流行文化或旨在搞笑」的電子標誌，要求各地公路管理單位避免在公路電子告示牌上使用這些文字訊息。
該份規範指引內容稱，告示牌上的文字本身應該「簡短、直接、簡要、清晰好讀」，至於文字內容則應該以前方路況、氣候變化、提醒繫安全帶與不要超速等資訊為主；然而規範出爐後卻引來不少討論，因為不僅用路人與網友們喜歡這些幽默的標語，許多州政府也覺得幽默文字能夠吸引駕駛人遵守交通規則。
這些遍及美國各地的幽默標語包含「天靈靈地靈靈，駕駛開車放機靈」（Hocus pocus, drive with focus.）、「把視線從app上移開」（Get your head out of your apps.）、「老實說吧，別開太嗨」（We’ll be blunt – don’t drive high.）或是「要去拜訪岳父母？開慢一點才能晚一點到」、「聖誕老人都知道你開得太快」等。
亞利桑那州公路局過去七年來也對這類文字標語進行過徵文比賽，去年就收到3700則投稿，這些標語會被用在擁有超過300座電子告示牌的亞利桑那州公路上。對於聯邦政府機構這項管制，共和黨籍的亞利桑那州議會眾議員庫克（David Cook）就告訴《美聯社》，大部分的人們都很喜歡這些詼諧標語，而聯邦政府不該插手介入州政府的管轄範圍，許多網友也批評，比起駕駛真的因為看標語而失去對車況的注意造成擦撞，現代人更常專注在手機螢幕的導航程式上。