羽球／戴資穎奪冠後穩拿奧運門票！盼率周天成等4組台將前進巴黎
2024巴黎奧運羽球參賽資格採積分排名，台灣羽球一姊戴資穎上周首度在印度公開賽封后後，目前已累積9萬1536分，排行積分榜第3位。此外，包含位居男子的周天成、林俊易，男子雙打李洋、王齊麟組合，還有混雙的葉宏蔚、李佳馨，這4組台將目前的排名靠前，都還有機會取得巴黎奧運門票。
記者林之越/綜合報導
台灣羽球一姊戴資穎印度公開賽奪冠後，收下1萬1000分的冠軍積分，目前已累積9萬1536分，只落後韓國球後安洗瑩的10萬8714分和中國選手陳雨菲的10萬796分，幾乎已確定拿下參賽資格。然而，今年迎來的巴黎奧運也可能將是戴資穎最後一次參加奧運競賽。
除了戴資穎外，男子單打的台灣一哥周天成目前積分5萬7608分，位居第13位，林俊易則位居第17位，但根據規定，若單國欲取得2席單打項目資格，必須要兩位選手同時排名在前16名，所以林俊易目前已幾乎快取得巴黎奧運門票。
同時，男子雙打「麒洋配」李洋、王齊麟目前位居第9位，而混雙組合的葉宏蔚、李佳馨則排行第11位。巴黎奧運積分從2022年的5月計算至2023年4月28日為止，取選手的最佳10站成績。
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