破解營運迷思「用AVM做對管理」新書上架

為解決企業營運迷思，政大講座教授吳安妮多年提出AVM，近日更與遠見天下文化事業群出版《用AVM做對管理》一書，用淺顯易懂方式帶入觀念，並特寫9家企業，包含台積電、明門集團、日正食品、普祺樂、旭然國際、町洋集團、協磁、勇昌貿易與玉山銀行，導入AVM的經驗與成效。
記者黃文德／綜合報導
吳安妮在兩岸台商與會計學術界享有盛名，更是全球首位獲得美國會計學會（AAA）四大獎項的會計學者，被國際列為世界百大管理會計學者。吳安妮以「AVM感恩之旅」，形容出版《用AVM做對管理》這本書的心情。首先她感謝台灣的滋養，從小打工經驗中觸發對成本、收入以及開始對ESG的觀念，進而開始研究成本與作業關係，希望找到「對的」制度來解決「成本」的課題。其次，感謝政大提供與產業界合作的機會，讓她深入了解台灣企業的成本迷思後，決心研發一套可解決成本課題的制度，因開發這套知行合一台灣本土的作業價值管理，進而學會創造生命價值。
彙總近四十年學術創新與產業合作的成果，吳安妮寫成《用AVM做對管理》這本書送給台灣社會，希望觸動產業省思並從中獲益。未來她計畫推出AVM知行合一的教育機構並規劃AVM認證，透過產業界分享及老闆教老闆的方式，加速AVM落地實務界，讓更多企業與民眾改造管理思維創造價值，達成「利他共贏，回饋社會」的願景。