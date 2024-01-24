醫師認證！「賴床一下」有助抗低溫 先暖機再下床防猝死
今（24）日清晨是這波寒流最強、最冷的時段，超級低溫讓人不想起床上班、忍不住賴床一下。亞東醫院心臟血管內科主任張藝耀指出，在低溫環境下，賴床一下、進行一些輕柔的伸展和活動，可以提高身體的溫度，有助於保護心臟，但也別忘了在床邊準備保暖的外套，注意離開被窩後的保暖措施。
記者林志怡／台北報導
張藝耀指出，隨著氣溫下降，特別是患有三高、心血管疾病患者及長者們，需要特別提高警覺，務必格外注意保暖，並確保按時服藥、定期追蹤檢查，但一般人也要注意保護心臟，避免低溫導致意外發生。
清晨通常是氣溫最低的時刻，張藝耀說，起床時一定要特別注意溫差的影響，前一晚睡覺前，可在床邊準備好保暖外套，確保半夜起床上廁所或早晨起床時，可以馬上添加衣物保暖。
此外，張藝耀提到，大冷天要從溫暖的被窩中爬出確實是相當困難的一件事，建議民眾平時可以「賴床一下」，同時進行一些輕柔的伸展和活動，讓體溫稍微提高、暖機後再下床。
張藝耀提醒，若家中有開暖氣的習慣，務必注意適時補充水分，避免室內空氣過於乾燥，進而引發脫水等可能增加心臟負擔的情況，且一旦出現胸悶（痛）、呼吸困難、噁心或頭暈等症狀，應立即就醫治療。