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《金門》入圍奧斯卡！創台灣紀錄片首例　文化部：國際迴響大

▲導演江松長執導的《金門》，入圍第96屆奧斯卡金像獎最佳紀錄短片，創台灣影史紀錄。（圖／視納華仁文化傳播股份有限公司提供）
▲導演江松長執導的《金門》，入圍第96屆奧斯卡金像獎最佳紀錄短片，創台灣影史紀錄。（圖／視納華仁文化傳播股份有限公司提供）

記者李琦瑋／台北報導

美國影藝學院於美國時間1月23日公布台灣導演江松長所執導紀錄短片《金門》挺進最佳紀錄短片獎前5大強片，強勢問鼎奧斯卡。得獎名單將於美國時間3月10日頒獎典禮中揭曉。

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文化部長史哲恭賀《金門》強勢問鼎奧斯卡並表示，繼2021年導演鍾孟宏執導《陽光普照》入選奧斯卡15強短名單後，江松長執導的《金門》出征奧斯卡競賽，從各國強片中脫穎而出，代表台灣電影作品產創能量源源不絕且屢獲佳績。

文化部指出，《金門》由視納華仁文化傳播股份有限公司（CNEX）製作，以溫柔且具人文關懷的角度描寫離島的金門人日常，也用外地人的視角觀看當地生活，其中描述導演江松長父親曾在金門當兵的回憶，試圖從不同角度談台灣、金門與中國之間的關係，獲得許多國際迴響。

文化部提到，該片於「紐約時報」Op-Docs平台播出後，已獲不少觀看次數，許多觀眾更從中找到共鳴。美國奧斯卡得獎名單將於美國時間3月10日（台灣時間3月11日）頒獎典禮中公布，「讓我們一起為《金門》集氣，勇奪小金人」。

文化部表示，文化部推動「黑潮計畫」，全面性關照藝術、出版、文創、影視音、文化科技、文化外交等6大文化藝術面向，強化資源挹注我國電影，鼓勵電影業者開發國際市場，壯大台灣文化內容，打造國際規格影視內容帶動影視人才技術及製作規模提升，拓展國際市場，促進產業整體發展，讓更多影人及影片在國際上發光發熱。

「CNEX / CCDF」臉書粉專也表示，CNEX出品《金門》正式入圍奧斯卡，成為台灣第一個入圍奧斯卡的紀錄片，為台灣紀錄片開創歷史。很高興「金門」這部短片走到了世界各地，讓更多人看見台灣。也感謝文化內容策進院、文化部影視及流行音樂產業局的大力支持。

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