家電訂閱新潮流　百科小試打造共享體驗循環經濟平台

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百科小試是一家全台獨創家電訂閱租購服務的公司，與全球知名品牌合作，包含12大類家電商品。支援多元付費方式和彈性選擇使用方案。不同於傳統租賃，百科小試挑選募資熱銷與知名品牌商品，大多支持免押金，並提供全折抵租金及官方深層清潔等多項服務。這種商業模式不僅靈活支配個人資金，解決了網購高退貨率和環境問題。
百科小試提倡「商品試用」，包含七天實際體驗商品而非只是鑑賞的單次方案，可減少退貨和環境負擔。今年更推出長達36個月的月付方案，降低初期成本，購買租金全折抵，租期期滿可保留商品，並享AA+Care延長保修補貼。這種以體驗為先的模式，讓消費者更踏實做出購買決策，避免「衝動購物」帶來的「家電孤兒」現象。
另一獨特之處是一呼百應響應平台，讓消費者與社群好友參與商品塑造的過程。透過社群互動，聆聽客戶聲音，使得PAXOS更全面地了解消費者需求，提供更多元的選擇權。以社群為基礎的共同決定模式讓消費者直接參與商品體驗的形成，為生活注入更多高級感，打造專屬品味的獨特旅程。
百科小試對預算有限的輕奢小資族，提供輕鬆解決的選擇，滿足追求品質生活的需求。對新婚或購房族，服務不僅符合緊縮預算的需求，還提供了兼顧品質生活的可能性。對嘗鮮首購族，訂閱服務提供了無限的可能性，讓他們隨時體驗最新的科技產品。對自我實現族，家電訂閱租購服務成為了最佳解決方案，無需擔心擁有的風險，提供長期使用高品質家電的選擇。
公司主要吸引20-45歲的e世代消費者，尤其偏好視聽、美容、生活和廚房家電。為確保使用者舒適度，公司著重於家電回收後的清潔工作，包括機器內部配件的仔細清潔。單次方案如決定購買，折抵租金後，公司會回收並重新寄送全新商品。回收的商品經深層清潔及專人認證後，包材循環利用再提供給下一位訂閱者。對於月付方案，客戶可在最短租期後隨時更換機型，無須重複購買。不更換者可在最短租期滿後折抵租金補足差額買斷，或租期滿後，商品所有權自動轉移無需歸還，提供消費者更多元且永續性的選擇及貼心服務。
宋隆勛強調，「生活百科，小試一番」不僅是消費模式，更是改變生活方式的社群運動。百科小試是引領共享家電新潮流的先驅，為消費者提供更多元、經濟實惠的選擇，同時促進環保和資源有效利用。
宋隆勛指出，在共享時代，百科小試成為台灣新創亮眼之星，也融入全球共享經濟。這不僅是品牌成功，更是未來生活方式的啟發和引領。官方網站：https://www.paxoscreate.com/。