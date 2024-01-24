印尼商業俱樂部組團來台！廣推台灣「清真認證」旅遊　讚台中酥餅

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台中市政府觀旅局指出，中社觀光花市為國內中部地區唯一低海拔種植鬱金香成功的花市，目前園區內有30萬球、60種花色的鬱金香，另也有其他種類花卉，如百合花、彩色海芋、香水百合、向日葵花等，搭配精美的拍造景裝置，讓來訪印尼團員看到繽紛花海的景象，驚呼連連，拿起手機頻頻按下快門。
來訪團員也透露，這次來台相當期待，雖然停留在台中的行程不長，但昨夜也體驗到臨近飯店的「草悟道」與「美術園道」購物商場與特色餐廳，也逛了文創市集及欣賞街頭藝人表演，感受到台中輕鬆的都會夜生活，也把握時間喝了道地的珍珠奶茶，覺得回味無窮，希望將再安排家庭旅遊好好暢遊台中。
台中市政府觀旅局說明，伊斯蘭教屬世界三大宗教之一，以印尼為例，其2億多人口中約85%為穆斯林，是伊斯蘭教徒人口最多的國家；對於穆斯林觀光商機而言，是相當值得觀光投資的目標，這次得到印尼MCI團員對台中市觀光良好的評價，對努力不懈推動入境觀光的台中業者來說，是最大的肯定，相信透過此次旅遊體驗，也讓印尼MCI團員們充分感受台中觀光的獨特之美。
台中市政府觀旅局表示，隨著國際來台旅遊更加熱絡，觀旅局主動出擊，積極爭取國際遊客來訪台中市，未來將持續與國內各旅行公會洽談多項旅遊路線開拓的可能性，同時透過國內外旅展推介、國際交流等多面向行銷，吸引國際觀光客體驗台中，創造入境旅遊商機。