入選區塊鏈30大人物 遠銀副總戴松志更盼國家隊成形大舉進軍國際
首批比特幣現貨ETF上市，以太坊現貨ETF也可望獲批，引發市場高度關注，隨著虛擬資產的普及與使用者日益增加，金融服務相對也需要與時俱進，才能真正落實普惠金融。遠東商銀Bankee社群銀行也率先提出與國內加密貨幣交易所（VASP）合作建立聯防機制，獲得幣圈熱烈響應，其中領軍的遠銀數位金融事業群副總經理戴松志更入選數位時代《WEB3+》「區塊鏈30大人物」及動區動趨（BlockTempo）「台灣區塊鏈最有影響力的30人物」。對此，戴松志今（24）日表示，台灣擁有最頂尖區塊鏈專業人才，期待2024年看到國家隊的成形，並大舉進軍國際，讓更多台灣獨角獸在國際舞台發光發熱，加速區塊鏈產業生態圈的蓬勃發展，開啟台灣區塊鏈產業的「新元年」。
記者顏真真／台北報導
遠銀自2019年開始與加密貨幣交易所業者合作，並完成全台7成以上的加密貨幣交易金流服務；遠銀Bankee更於2023年12月發布《2023 虛擬資產大調查》，除了讓VASP產業更加瞭解使用者需求和想法外，也藉此與多家臺灣加密貨幣交易所攜手打造聯防機制，讓傳統金融與加密貨幣產業共創更安全及便利的交易環境。
戴松志表示，2023年是台灣VASP產業相當重要的一年，金管會公布VASP指導原則和自律規範，明確訂定出合規的框架，讓VASP業界有所依循，並因合規帶來客戶的信任，信任才能讓這個產業更加普及，且透過銀行擁有完善防洗防詐機制優勢，可在這個產業中發揮所長，因此，遠東商銀Bankee提出「偵測、通知、管制及精進」四大聯防機制，希望透過串聯更多加密貨幣交易所業者，協助降低洗錢詐騙發生率。
戴松志認為，台灣擁有最頂尖的區塊鏈專業人才，期待2024年經過更綿密橫向整合後，可以看到區塊鏈國家隊的成形並且大舉進軍國際，讓台灣在更多區塊鏈相關應用都能佔有一席之地，同時也讓更多臺灣獨角獸在國際舞台發光發熱，加速區塊鏈產業生態圈的蓬勃發展，開啟台灣區塊鏈產業的「新元年」。
2024年度「區塊鏈30大人物」是由數位時代《WEB3+》主辦，透過邀請讀者推薦過去1年對於Web3產業具有貢獻人物進行評選，今年第二度舉辦。「台灣區塊鏈最有影響力的30人」則由區塊鏈媒體「動區動趨」主辦，根據入選者過去一年的成就、事蹟、群眾影響力、產業影響力等面向進行評選，今年已邁入第5屆。