遭起底是中國特務！王志安偽裝「反共」　轉身「洗地」大外宣

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，當時王志安擔心受到戴自更牽連，一度逃到台灣，表明要在台灣「蟄伏一段時間」，但在2019年底，新冠疫情爆發後，王志安在於2020年1月直接去了日本。但在移居日本後，王志安就曾表示，非常懷念在央視工作的「美好時光」，對在央視的記者工作念念不捨，期待隨時回歸體制內。
王志安在日本開始經營他的YouTube頻道，主持「王局拍案」節目，而且漲粉快速，頻道開播半年，訂閱數已超過40萬。截至2023年1月，他的頻道的訂閱量已經達到119萬。
不過漸漸有網友發現，王志安在事關中國人權等問題上，常常配合中國的宣傳導向。像是鐵鏈女事件中，他就順著中國官方稱呼，稱有著四川口音的鐵鏈女就是貴州小花梅，還在回應網友質疑時表示，小花梅的家人一定感謝拐賣者桑某妞，將這個累贅幫他們家解決了，還說小花梅要感謝流氓「丈夫」董志民，不然就凍死街頭。將拐賣惡劣行為塗抹成像做慈善一樣；先前15國中生胡鑫宇離奇失蹤，引發外界對中國人體器官移植的聯想和疑慮，卻也被王志安說成是「厭學而自殺」。
王志安也曾稱中國「一帶一路」經濟上失敗，但政治上成功；過去中國間諜氣球事件鬧得國際間沸沸揚揚時，他也在在第一時間說間諜氣球是民用的，而不是軍用氣球。
資深民運人士吳建民曾發文表示，王志安的言論都是在「為中共洗地，站在中共的立場上，都是喪盡天良，毫無媒體人底線的，但王局志安把這些地全洗了！」
王志安曾因為他的發言，而被選入了「2012年中國人渣排行榜」，種種言論再加上他的背景也使不少人確信「王志安就是中國特務」一事。王志安在1986年考上武漢大學化學系，一年後轉入政治學院，報導指出，這類學院通常被懷疑是中共培養特工的地方。另有資料顯示，在「六四事件」時，王志安曾在武漢市參與示威活動，還擔任了學生領袖，但與其他參與學運的學生普遍遭中共秋後算帳所不同的是，王志安不但順利地拿到了文憑，被分配了教學的工作，還進了政審嚴格的央視。這也使得多數人認為，王志安從大學時代就已是潛伏的中共特務。
《新唐人電視台》報導指出，王志安先前曾受邀上台灣政論節目賺取知名度，但他一面喊出想入籍台灣，又被起底，曾發表併吞統一台灣的言論。另外有知名自媒體人李沐陽透露，「台灣的一位長期聯繫我的朋友呢，給我發消息，消息中告訴我說，已正式證實王局志安是在台灣國安局列冊的中共高級國安特務。」
時事評論員秦鵬也曾提到了王志安是中共特務的三大證據。除了他的武漢大學政治學院的背景外，在2022年底，王志安開始用他的小號「@子午俠士」為中共站台，公開批判白紙運動，稱「中國不能這麼亂下去了，A4的罪惡，必須要清算，要理直氣壯地清算，必須旗幟鮮明地反對動亂。毛病不能慣」；另外，王志安在2021年中國新年前夕回國，被認為是他回國是和官方祕密談判。他回到日本後，就開始公開招兵買馬，擴大自媒體經營，各種為中國洗地的言論也都發生在從中國回日本之後。
旅美中國問題專家唐靖遠認為，中共安插到海外的大外宣特務，無論如何偽裝，都有一個共通特點，就是在重大問題上與中共保持立場一致。唐靖遠指出，這些特務會在不重要的議題上，表達一些對中共的批評，以此建立自己所謂客觀理性的人設，「但在涉及到中共重大危機，無論是政治、經濟還是社會危機等直接動搖到中共政府形象乃至合法性的問題上，這些大外宣無一例外都會和中共保持立場一致。」