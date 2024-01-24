打造台中彩虹眷村！彩虹爺爺仙逝　「世界祕密奇跡景點」曾遭破壞

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「彩虹爺爺」黃永阜來自香港，因戰亂而到台灣，落腳於台中南屯春安社區，2007年因市地重劃，得知鄰近眷村及周邊房舍面臨拆遷，遂以油漆作畫住家與鄰近壁面，他無師自通以鮮豔色彩、童趣筆法打造獨特的彩繪世界。
📍2017年國際旅遊指南評為「世界的秘密奇蹟」景點
2010年9月「搶救彩虹村」活動後，彩虹眷村則闢劃為「彩虹藝術公園」而保存，加上各方民眾及市政府旅遊網推薦，彩虹眷村在網路上竄紅。
許多國際媒體陸續來台採訪報導，而國立故宮博物院乾隆特展也將彩虹爺爺列位台灣百大藝術人物首位。日本漫畫鬼太郎會社稱彩虹爺爺是「台灣的宮崎駿」，畫作具有療效。2017年被國際旅遊指南《孤獨星球（Lonely Planet）》所出的《世界的祕密奇跡（Secret Marvels of the World）》一書中收錄於其中，名列全球360個「世界的祕密奇跡」景點之一。
📍2022年著作權糾紛，彩虹眷村遭破壞
紅到海外的台中彩虹眷村，中市府保存黃永阜彩繪的建築，黃永阜也把創作與商業團體「彩虹文創」簽約授權，因為彩虹村建物老舊。後來市府決定2022年8月封村，實施加固修繕工程，未料封村前夕，宣稱擁有著作權的彩虹文創不滿，以油漆塗抹部分牆面彩繪，引發社會譁然。
彩虹文創執行長魏丕仁稱塗銷是因為市府只給7天搬遷，不滿跟文化局溝通未果，才塗毀團隊創作，而黃永阜的創作，則保存完好。台中市府文化局強調，彩虹眷村房舍不動產是市府所有，牆面彩繪是「重要成分」，無論如何都不該改變現狀，認為彩虹文創已經破壞，讓其喪失觀賞價值，因此堅持提告毀損。
黃永阜當時得知創作被塗毀一事後，在日曆紙背面寫下：「今天聽到彩虹村的畫，被魏丕仁帶頭塗毀，我很難過、很傷心，一輩子的創作，都被他毀了，他是壞人、大壞蛋！」
📍2022年彩虹眷村整修，彩虹爺爺搬離
2022年8月市府封村整修，黃永阜搬離彩虹眷村與家人同住。2023年1月16日彩虹爺爺黃永阜逢百歲生日，台中市長盧秀燕於14日幫他慶生。
📍2022年彩虹眷村重啟
封村近10個月之後，2023年6月1日彩虹眷村重新開放。
📍2024年彩虹爺爺辭世
2024年1月23日黃永阜下午在家用餐時突然失去呼吸心跳，最終搶救無效離世辭世，享嵩壽101歲。