寒流還要待2天！週末起回暖一週 春節年假北部恐陷「濕冷地獄」
寒流持續影響台灣天氣，預計明（25）日白天開始，冷空氣將稍減弱，不過各地早晚氣溫仍低，北部整天偏涼，真正要有回暖的感覺要等到週六（1月27日），下週各地氣溫在冬季都算偏暖、水氣稍多，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，農曆年期間，各地氣溫略偏冷、北部降雨略偏多，後續有待民眾關注。
記者張志浩／綜合報導
賈新興表示，本波寒流的影響時間長，明天寒流雖然會稍微減弱，但週五（1月26日）日之前，北部還是維持整天偏冷的天氣型態，週六開始氣溫緩慢回升，從下週日至下週六（1月28日至1月23日），整體溫度趨式微越來越溫暖，北台灣高溫普遍超過攝氏20度，南台灣更有望突破攝氏30度。
不過賈新興提及，未來10天，東半部的宜花東水氣較多，下週日至下週一，東北角至宜花東有局部短暫雨，宜花有局部較大雨勢發生的機率，下週二宜花東多雲到晴， 其它地區天氣穩定，下週後半段，受鋒面通過影響，彰化以北都有降雨機率。
賈新興提醒，從長期天氣預報來看，農曆年假期間（2月9日至2月14日）氣溫略偏冷，北部降雨略偏多，因此體感可能較為濕冷，不過後期預報變動性大，仍有待持續觀察，此外，2月下旬水氣也會再轉多。