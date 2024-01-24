老闆是老公主、同事有中二病　她崩潰問「年後轉職原因」網一面倒

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她說，因為自己是新人，所以也都常常在這奇怪的環境下當「磨煉」，不知不覺被荼毒1年，且老闆又偏疼同事，非常討厭她，讓她感覺到很明顯的差別待遇，因為薪水少、心累了，而想裸辭，好奇詢問大家壓死最後一根稻草的辭職原因為何、是什麼情況下甘願裸辭呢？
有網友回應，「受到委屈、錢不到位」、「辭職治百病，不用理由」、「發展性差，制度變動大」、「老闆情緒化」、「找到福利更好的」、「離家超遠想辭職」、「薪水少是主因」。
也有不少網友心有戚戚焉，「我也是打算年後轉職，公司年末的時候制度變動很大，加上主管是個不會道歉認錯的爛主管，而且很愛馬後炮」、「我當初是因為老闆真的太情緒化，莫名其妙就罵人，而且公司福利也沒有很好，感覺隨時會倒，建議趕快逃離，不然拖越久越難找工作」、「快跑！年後轉職趁現在」、「最近很多公司也都開缺了，我在科技業」、「薪水少是主因，每天那麼累還要加班只能領32K，看到很多餐飲都給35K以上，永慶還給到50K，都覺得自己是不是應該趕快換工作了」。
據yes123求職網調查顯示，有高達94.7%的上班族透露，在龍年農曆年後「會想換工作」，比例不但高於去年的94.2%，以及前年的93.6%，更續創15年以來新高。若以「全體受僱就業者」928.6萬人估算，潛在的「年後跳槽族」大約有879萬人。
對於想換工作的主因，在可複選狀況下，前5名依序為「不滿意薪水」（62.3%）、「覺得現在的公司發展沒前景」（46.7%）、「沒有升遷機會」（45.8%），以及「工作沒有發揮空間」（35%）、「不喜歡現有的工作內容」（34%）。
上班族想要成功在年後跳槽，yes123求職網發言人楊宗斌建議，比起工作能力的展現，求職者應該優先突顯出本身的「工作態度」，並同時強化履歷完整度，像是在自傳內容當中，著重於職場上專業表現、專案成績，扣緊與應徵職缺的關聯性；並且補充說明證照、語言和第二專長，甚至論及職涯規劃與應徵工作的關係，皆有利於和面試企業，談出好「薪情」，以及提高錄取率。