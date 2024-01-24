跑者看過來！歷經9個月翻修　台北田徑場今晚6點重新開放

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台北市體育局表示，台北田徑場為國內少數取得世界田徑總會認證的標準田徑跑道場地，也是我國足球國家隊主場，曾作為2009年台北聽障奧運會及2017年臺北世界大學運動會的主場館，後續也將作為2025年雙北世界壯年運動會主要賽事場地之一。體育局與台灣設計研究院再次攜手合作，導入設計、美感體驗與智慧永續，對台北田徑場進行環境改造。
台北田徑場歷經跑道翻修、視覺意象及智慧科技改造，耗時約9個月，終要重新對外亮相；台北市蔣萬安市長今天出席「台北田徑場設計優化 打造智慧運動生活」記者會表示，北市規律運動人口約為37.4％，雖高於全國平均，但不以此自滿，更要設定階段性目標達到40％，故此次與中央合作，希望將台北田徑場打造為智慧場館的示範點，並於今晚6點起正式對外開放，盼藉此將運動風氣推廣到全市每個社區，讓更多市民都能養成規律運動習慣。
蔣萬安指出，此次田徑場改造增加許多新亮點，不僅擁有符合世界田徑總會認證的400公尺賽道，另也全面加強夜間照明、提升數位化智慧藍牙推播即時資訊功能，使之成為國際級運動場館；蔣萬安透露，自己就讀國小時就曾代表學校來到臺北田徑場參加跳遠比賽，如今看到入口大廳陳列場館歷史沿革及傑出運動員等，也對過去曾踏上這座場館而深感光榮。
台北市體育局長王泓翔表示，未來台北田徑場將持續舉辦如「113年全國大專校院田徑公開賽」、「113年全國中等學校運動會」及「2024臺灣國際田徑公開賽」等國內外大型賽事，以優質場地提供選手們最好的發揮舞台，並將作為2025世壯運重要賽事場地之一，不僅讓世界看見台北，更要打造科技友善的全民運動城市。
體育局表示，此次台北田徑場改造亮點，包括於人流量最大的場館四處入口，透過藍芽感測手機並藉由LINE OA推播場館最新資訊，使市民可更方便掌握場館使用情形，同時還串聯氣溫、濕度及人流等數據，以數位化形式於現場即時呈現，提升市民使用場地服務；而在田徑場內部則透過教育部體育署「111年運動場域科技創新前導計畫」建置的人體骨幹影像系統，可即時偵測跌倒並發布警示。
此外，台北田徑場仿若「松山區隱藏寶石」的外型，特融入「市民能量場域」意象作為設計理念，將匯聚能量的寶石符號轉化為場館視覺形象，加上全新智慧調光科技，不僅創造城市夜間新地景，更提供跑者們安全舒適環境與照明美感；接待大廳則擴增台北田徑場歷史沿革、重點賽事介紹以及傑出運動員等多元訊息推廣空間，形塑台北淵遠流長的各項運動賽史殿堂。