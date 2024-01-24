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賀瓏夜夜秀炎上！石明謹諷：廚師煮大便、客人還吃得津津有味

▲《賀瓏夜夜秀》譏諷殘疾人士，Albee（左）當下露出燦笑，為此公開道歉。（圖／翻攝自STR Network YouTube）
▲《賀瓏夜夜秀》譏諷殘疾人士，Albee（左）當下露出燦笑，為此公開道歉。（圖／翻攝自STR Network YouTube）

記者陳佩君／台北報導

中國《央視》前調查記者王志安日前在薩泰爾脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》中質疑，台灣選舉把「殘疾人士推上去」，暗諷罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，引發非議。對此，同為民進黨不分區被提名人、知名球評石明謹開轟，可悲的是台下一大群人，有錢有閒，花1500塊去聽這種垃圾笑話，還笑得東倒西歪。

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王志安在《賀瓏夜夜秀》上形容，台灣的選舉給人「走錯片場」的感覺，造勢活動像演場會，有歌星、有前面鋪墊，還有把殘疾人士推上去；他特別提到「殘疾人士」、認為過於煽情，還擺出顫抖的手勢模仿喊「支持民進黨，搶救王義川」；事後《賀瓏夜夜秀》製作人火速致歉，並稱節目製作組會在日後謹慎處理節目中的內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生。

對此，石明謹在臉書表示，他覺得賀瓏夜夜秀嘲諷陳俊翰律師，可悲的是台下一大群人，有錢有閒，花1500塊去聽這種垃圾笑話，還笑得東倒西歪，「廚師煮大便餵給客人，客人還吃得津津有味，廚師當然樂得繼續煮大便」。

此外，民進黨立委林靜儀也在臉書提到，我們這一輩的所謂「抵制」某夜夜秀節目是沒有用的，希望父母師長花一點時間，跟孩子討論同理心與尊重，以及討論台灣的多元價值。

林靜儀提呼籲，年輕朋友們也請發揮同儕影響力，「你們的態度才有機會讓那群看節目還笑得出來的觀眾，覺得好像哪裡怪怪的」。

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