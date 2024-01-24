北市某小學競技國手打同學2年還當模範生　議員曝校方置之不理

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林延鳳表示，這些事件皆有目擊學生，且Ｃ生遭受肢體攻擊時有和老師報告，但老師當下未有任何處理，甚至被其他學生指控「偏心Ｆ生」。Ｃ生家長直至2023年6月，發現孩童走路姿勢怪異、並有傷痕，經追問Ｃ生才哭著坦承有相關事件，這才帶著孩子驗傷並申訴，此前他們未曾接獲校方任何告知，Ｃ生除有身體外傷，至今還需服用「成人劑量」之身心科藥物維持日常生活。
林延鳳更揭露，去年7月曾對該案召開協調會，家長希望可以讓霸凌者與受害者可以在不同樓層上課，即有「合理隔絕」，但校方置之不理；另外，學校霸凌調查小組於Ｆ生同夥用「娘炮」、「垃圾」等不堪入目字眼污辱Ｃ生時，竟一度要其把這些羞辱他的文字讀出來，經Ｃ生拒絕後，仍一字一句讀出來給他「確認」，形同「凌遲」。
已調查證實被霸凌的Ｃ生母親在記者會現場一度落淚，痛訴孩子在學校被拿剪刀、鐵尺威脅的事發地點，就在教室講桌前面，代課老師就在現場，卻裝作沒看到，導師也無介入處理，而霸凌者Ｆ生暨其家長，時至今日對他們沒有一句道歉。
另一名該校Ｚ生媽媽則表示自己的孩子也被這位Ｆ生打兩年了，Ｚ生被肘擊頭部被打到時常有頭痛等症狀，學校卻稱證據不足「僅能證明有肢體接觸」而不成立霸凌，日前申復成功後正在重新調查中。Ｚ生媽媽也痛斥學校相關處置不當，校長在被外界質疑「選霸凌者當模範生」時，竟還能對外謊稱Ｆ生「並沒有外傳持剪刀、鐵尺攻擊情況」，但自己有蓋官印的Ｃ生調查報告中卻已證明確有此事，已是教育最壞示範。
林延鳳認為，教育局對該案一直都有掌握，卻無作為，對於校方或導師之失能毫無咎責，甚至在對媒體回應時僅憑校方片面之詞，便支持校方「由霸凌者擔任模範生」之決定，對受害者造成二度傷害。
林延鳳要求，教育局不只應落實身體自主、友善性別與反歧視等教育，更應在該案交代霸凌事件處理過程有無問題，並就失能導師、說謊校長與其中相關人員之行政責任，不論在職與否都應加以釐清，必要時應追究或送監院調查；另外，由於霸凌者具備競技賽事選手身份，她也要求體育局針對有類似霸凌紀錄者，於霸凌輔導追蹤完成並有悔悟實據前，應通令受補助單項協會予以禁賽處分，以示警惕。
教育局副局長陳素慧回應，將依《校園霸凌防制準則》調查，針對校長、老師等行政團隊做行政調查，若確認校長失能、老師隱匿，將進入校長、老師考核，教師目前已在新竹市正式就任，會發文新竹市政府建議相關事項。
她說，模範生選舉於去年10月中舉辦，報告則於10月23日成立，目前行為人申復中並續行調查，校方無模範生遴選相關辦法和遴選委員會討論機制，確有違失，後續要求校方訂定校內模範生遴選委員會辦法，一併討論這次事件當選人是否合適。