賴清德宴請立委落選者　賴坤成開直播介紹「來到傳說中的賴皮寮」

近年立法院長投票結果一次看！綠營超團結從未跑票　藍委卻常投錯

▲國民黨推韓國瑜競選立法院長，最大隱憂是黨內有人跑票。（圖／記者陳明安攝，2023.12.20）
▲國民黨推韓國瑜競選立法院長，最大隱憂是黨內有人跑票。（圖／記者陳明安攝，2023.12.20）

記者何哲欣／台北報導

第11屆立法院2月1日開議，當天就會選出新任的立法院正副院長，國民黨推派不分區準立委韓國瑜搭配現任立委江啟臣，民進黨則由現任正副院長游錫堃、蔡其昌競選連任，藍綠票數都未過半，票數也相差不多，手上握有8席立委的民眾黨則成關鍵少數。國民黨主席朱立倫要求亮票，避免跑票。不過

我是廣告 請繼續往下閱讀
【2020年】

第十屆立委選舉結果，民進黨61席，單獨過半，國民黨38席，民眾黨5席，時代力量3席、台灣基進1席、無黨籍5席，但偏綠的3席、偏藍2席。

民進黨推派游錫堃搭配蔡其昌，國民黨則是賴士葆搭配楊瓊瓔。投票結果，游錫堃73票，賴士葆只獲36票，1票楊瓊瓔、1票賴品妤、一票高金素梅、1張無效票。賴士葆比38票還少。

副院長選舉，蔡其昌獲得65票，楊瓊瓔獲得36票，國民黨立委鄭天財、溫玉霞各獲1票，民眾黨立委賴香伶獲得5票，時代力量立委王婉諭獲得3票，2人未出席。楊瓊瓔仍未拿到38票。

【2016年】

民進黨首度在立法院過半，獲68席，國民黨35席、時代力量5席、親民黨3席，無黨籍兩席，1席偏藍、1席偏綠。

民進黨推蘇嘉全搭配蔡其昌參選，國民黨則是賴士葆搭配曾銘宗。投票結果，蘇嘉全獲74票中，包含綠委68票、無黨籍趙正宇1票，與時代力量5票，1票沒少。賴士葆35票，親民黨李鴻鈞獲4票，包含無黨籍高金素梅的1票。

副院長選舉，蔡其昌同樣獲74票、曾銘宗35票，親民黨推薦的高金素梅獲4票。這也是朝野黨團都未跑票，票票開出的一次。

【2012年】

立委選舉結果，國民黨64席、民進黨40席、親民黨與台聯各3席，另有3席偏藍的無黨籍。

國民黨推王金平搭配洪秀柱，民進黨是許添財搭配葉宜津。最後開票結果王金平得票68票，許添財43票，2張無效票，蔡錦隆跟徐少萍都蓋錯，遭黨紀處分。

副院長選舉，洪秀柱獲69票、葉宜津43票，1張無效票。洪秀柱還比王金平多一張選票。

【2008】

國民黨在立委選舉大勝，國親新背景立委合計達81席，親民黨1席、偏藍的無黨團結聯盟3席，無黨籍1席也偏藍，民進黨僅有27席。

國民黨推王金平搭配曾永權，民進黨是蔡同榮搭配翁金珠。投票當天還有1名藍委未報到，王金平最後獲85票，蔡同榮27票。

副院長部分，曾永權84票、翁金珠27票，另有一票王金平，據傳是曾永權避免與王金平同票數，刻意投給王金平。

傅崐萁拋做不到國會改革就下台！朱立倫：堅定挺韓江配、團進團出

傅崐萁退讓了！國民黨確定推「韓江配」　征戰立法院正副院長

立院龍頭「韓江配」未必穩贏　黃暐瀚：民眾黨將展現價值與定位

立院龍頭爭霸戰　柯建銘：當然是推「游昌配」、讓子彈飛一飛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞