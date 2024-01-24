柯叔元求婚方馨《成功》 米可白目擊大噴淚：我很感動
台視八點檔《追分成功》播出47集，收視再創1.14新高，柯叔元在劇中是宮廟筆生，個性不善表達，在米可白與蕭景鴻的協助下，準備了玫瑰花、戒指及情話手板，向愛人方馨求婚，米可白彩排時看到柯叔元深情告白，就在一旁傻笑，並且情緒激動淚水不停在眼眶裡打轉，蕭景鴻在一旁也感染浪漫情緒，看起來激動不已。
記者羅凌筠／綜合報導
蕭景鴻在這場戲擔任「啦啦隊」角色，和米可白聯手策畫了這場求婚名場面，對於角色終於找到幸福，相當的祝福，他不改幽默本色打趣的說：「有神明見證，相信這對夫妻會相處的非常有壓力，打死都不會離婚。」
米可白笑說自己很喜歡這樣簡單的小幸福。反倒是柯叔元和方馨很冷靜，柯叔元還打趣笑說：「是我們兩個在求婚，你們兩個在哭什麼？是不是想到自己的人生？」米可白聽了破涕為笑回說：「我很感動呀！」
柯叔元認為求婚不需要浮誇的儀式感，用一顆真誠的心才是最重要的：「是要過日子，不是過面子。日子過得好不好，只有自己最知道。」他說自己跟角色一樣，不太會說肉麻情話、也不太會主動追求女孩子，並有感而發表示：「奉勸大家求婚別太衝動，如果要求就要認真，被求婚了也要想清楚，不要人家跟你求婚，就覺得好像應該要答應。求婚是一時的，婚姻是永久的。」
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