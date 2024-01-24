防範假檢察官！邀檢察官參與講座　新住民多元課程曝

移民署中區事務大隊南投縣服務站於近期特別邀請台灣南投地方檢察署黃元冠檢察長到站，向新住民朋友現身說法防詐觀念，由於黃檢察長經常與民眾接觸互動，深知如何用最簡單的話語，讓與會者清楚明白我國的相關法律、制度規定，前來上課的阮小姐表示「檢察長講得很清楚，讓我受益良多，感謝移民署用心的安排課程。」
國際中心賴正琳／綜合報導
課程開始前，南投縣服務站首先向新住民宣導最新修正並以友善人民權益措施優先，自113年1月1日開始施行的「入出國及移民法」。接著由黃檢察長帶領新住民簡單學會自保的法治觀念，致力於提升民眾的法治觀念的他，常利用各種機會，至各地舉辦座談會或授課，日前至南崗工業區舉辦座談，現場竟意外發現假檢察官詐騙案，火速協助報案。黃檢察長借此次實況重現，教新住民如何預防詐騙；另也以深入淺出的方式說明，自112年1月1日起符合擔任國民法官資格的一般國民，可加入重大刑事案件的審判程序，與職業法官一起審理、討論，共同做出決定。
此外，也邀請講師陳妙曼搭配園藝療法為新住民伉儷講授幸福夫妻成長與溝通小撇步，內容充滿互動性及趣味性。陳老師不僅有社工師及衝突管理證照，更是位園藝治療師，她說，園藝治療是一種輔助性的方法，利用植物來刺激五感（視覺、觸覺、味覺、嗅覺、聽覺）及認知，並借由植物來連結人與人的內心世界，以改善人的身、心、靈，研究更發現園藝療法有減緩心跳速度及改善情緒的效果。
南投縣服務站站主任林弘志表示，這次的新住民教育及法令宣導課程，除了讓新住民朋友提升法治觀念外，因本次「入出國及移民法」修法幅度較大，也特別安排同仁詳細解說新修正的重點，包括有：鬆綁無戶籍國民入國、居留及定居、保障外籍配偶家庭團聚權及兒少利益、營造優質友善攬才環境，並增訂處罰不法態樣及加重罰則等。修法對民眾權益影響深遠，建議民眾若有疑問可上移民署全球資訊網查詢或來電各縣市服務站洽詢。