特企／快電商找回事業第二春　員工著婚紗出席尾牙喊：要嫁給工作

歷經疫情，民眾消費型態改變，電商事業再近年竄起，快電商做為電商品牌，以訂閱制的方式擴大銷售通路，提供給許多人斜槓帶貨機會，並提供資源讓更多人在經營電商路上走得更順遂。隨著旗下團隊不斷壯大，森田與丫頭、VIC這次南下接力參與各團隊尾牙，表示相當欣慰可以看到每位員工的成長，甚至因投入電商，成功提升家庭的經濟條件。
其中在「富一代」團隊尾牙上，團隊代表特別在台上表揚表現優異的同仁，單膝跪下喊出「嫁給快電商」的口號，提到不少同仁都是媽媽，因為家庭曾經放棄事業，但經營電商後表現優異，賺取額外收入，改善家庭生活條件。在場許多老公們都相當支持太太創業，夫妻能夠一同間起家庭的經濟重擔，讓生活條件變得更好，許多人甚至原先只是副業經營，但越做越有興趣將電商事業轉為全職。
丫頭穿著全白西裝登場，她很開心自己經營企業能夠讓更多人賺到額外收入，相當樂見未來各個團隊的成長，期許明年可以再創佳績；森田則表示：「快電商一直是很兼容的環境，各族群都能在這裡改寫人生新頁，在場看到很多斜槓媽媽獲得很好的成果，家裡的人也都很支持，未來期盼大家都可以打造自己的人設IP，創建專屬的個人渠道」；VIC則談到：「很佩服團隊的人在工作上的熱情，能夠用自己得獨有視角去經營，讓平台更多樣化，每個人都值得為自己創造的豐碩成果喝采。」
催淚歌姬張若凡也親臨尾牙現場，帶來多首經典熱門情歌，讓員工們在底下聽的如癡如醉；此外，3位老闆們除了上台致詞勉勵員工外，除了原有的抽獎獎項，現場加碼獎金大放送，為活動帶來高潮。快電商旗下許多團隊，在品牌的扶持下逐漸發展出可觀的規模，接力舉辦尾牙，丫頭、森田和VIC周末馬不停蹄趕場，與團隊同夥一起享受整年度業績的成長，並感謝員工一年下來的貢獻。
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