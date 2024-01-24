美中關係前景黯淡？未來10年走向有「4情況」　恐因台灣爆衝突

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情況一：因台灣爆發全面戰爭
報告認為，如果發生戰爭，可能是會在2030年初因台灣問題爆發。其原因可能會是美國國會要求禁止中國留學生、台灣開始宣布獨立、共軍圍台，還有五角大廈宣布將協防台灣等。
基金會副會長謝爾（Conor Seyle）表示，這並非升高緊張的單一事件、亦非失控的單一危機才導致美中開戰，而是可能引發戰爭的危機不斷增加，造成雙方愈來愈不信能夠透過外交解決，互信一瓦解，將很可能使美中陷入一場全面戰爭，但目前預料不至於爆發核戰。
情況二：零和賽局
分析指出，隨著在人工智慧（AI）量子電腦及其他技術領域競爭加劇，美中貿易的總額可能會在2020年代末期跌至歷史新低。
而在美中相互施加更多的出口管制之下，歐洲以及印太的美國盟友可能會與華府站在同一陣營，而金磚四國包括巴西、俄羅斯、印度、中國，以及沙烏地阿拉伯，則可能發展他們自己的科技。
報告補充稱，涉及宗教極端份子或是恐怖份子的代理人戰爭可能會變得更加頻繁，而拉丁美洲和非洲可能會因支持誰而出現分歧。
但總體而言，華府和北京之間的零和賽局將會造成「世貿組織的崩潰」和「負面拖累全球GDP成長」。專家指出，到了2035年，戰爭的威脅仍持續存在。
情況三：衝突未爆發，但危機不斷
分析指出，若美國和中國2035年前還沒發生衝突的話，彼此之間的溝通與合作可能會愈來愈糟。
專家預估在滿足2個先決條件下，將會進入此一情境，中國鞏固其作為全球貿易大國的地位，足以讓歐洲加強與北京的經濟聯繫，以及美國降低訪台規模，並且減少對台灣的積極支持。
分析稱，北京和華府或許可以透過表現出底線來避免戰爭，但僅此而已。由於沒有共同協議或指導原則，美國和中國可能透過臨時應對措施，「從一個危機走向另一個危機，幾乎無法阻止升級」。情況四：美中自力更生改變現狀
這是四個情況中最為樂觀的狀況，也可稱為「現狀的修訂版」。美中可能會緩慢且有計畫地進行經濟脫鉤，以避免誤判彼此或發生衝突。
分析指出，兩國可能會開始強調自力更生，尤其是在對彼此脫鉤的情況下，繼續促進國內的經濟成長。而在兩大強權對抗之下，受惠最多的可能是拉丁美洲、非洲和東南亞等中低收入的國家，這些地區的低廉人力和原料都是雙方所覬覦的。
雖然在這種情況，美中往來大幅減少，但至少維持正常的官方溝通管道，並且避免因為小型危機引發全面衝突。也因此，台灣將避免宣布獨立，而美國將堅持「一中政策」。中國則會開始思考，一旦掌控了全球貿易，台灣是否終於會選擇放棄自主性，主動尋求統一。
報導指出，即使有選擇性接觸的希望，美中關係仍容易受到兩國政治波動的影響，這很容易導致關係迅速惡化和緊張局勢危險升級。