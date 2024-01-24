《賀瓏夜夜秀》嘲笑陳俊翰遭炎上！身障盟諷：理解中國人民的詫異

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，《賀瓏夜夜秀》製作人霍金、助理主持人Albee、主持人賀瓏所屬的薩泰爾娛樂也陸續親上火線道歉，但仍引發大量網友不滿、輿論持續延燒。
身心障礙聯盟聲明指出，首先，「殘疾」為歧視性用詞，我國早已不使用。過去台灣有過「殘障」一詞，但因「殘」字隱含健全主義，1997年將《殘障福利法》修正為《身心障礙者保護法》，至今日稱為《身心障礙者權益保障法》，不再強調「保護」，而是聚焦在身心障礙者權益的「保障」，是我國修法的一大進步。
身心障礙聯盟表示，我國身心障礙人口超過120萬人，關切重點在如何改善並移除社會環境造成的阻礙，使每個人都能平等參與社會，而不是只看見他人的障礙。
對於王志安的發言，身心障礙聯盟認為，政治評論固屬於言論自由的範疇，但進一步模仿嘲笑身心障礙者候選人的言語肢體表情，是非常不妥的歧視行為。身心障礙者和所有公民一樣，有參政權、選舉權，能自由選擇參加政治類活動、表達意見、為更多身心障礙者代言爭取權益、支持理念相同的政黨等，這些都是實踐公共生活參與，是民主社會中的自由展現。
身心障礙聯盟說，理解為什麼身心障礙者出現在重大選舉的舞台上，對中國人民來說這麼的詫異，因為仍停留在以慈善而非人權平等看待障礙者的中國，是不可能出現這個景象；障礙者唯一可以上台被注目的機會，就是如同王志安想像中被動員出席的慈善活動，目的是為博取同情，而不是多元社會下行使公民權的自由選擇。
身心障礙聯盟強調，歧視潛藏在每個人的心中，言談行為會不自覺地展現出來；重要的是認知到自己的不當言論造成傷害時，能夠即時反省修正。許多身心障礙者出門需要克服環境阻礙，還有面對異樣眼光的勇氣，呼籲大眾應一起支持更多身心障礙者參與各類型的公共活動，營造更友善接納的社會環境。