汪小菲帶新歡遊澳門！突喊前妻大S「我老婆」 眾傻眼：又蹭熱度
汪小菲和大S離婚後官司不斷，他去年在微博公開前妻的個資挨告，多次來台出庭，今（24）日正式遭檢方起訴，不過，擁抱新歡Mandy曼蒂的他，展現戀愛中男人的好心情，直播時大方聊到感情，甚至在網友提到大S時，笑笑地說「我老婆嫁給那個誰誰誰了」，再度提及前妻，讓網友大感不滿，酸他刻意炒流量，「懂了，最近酸辣粉賣不動了，又來蹭前妻了」。
記者江芷稜／綜合報導
汪小菲去年底和新歡Mandy形影不離，足跡遍及各地，從台北跨年、成都、上海考察巡店，他最近又高調帶女友到澳門玩樂，入住一晚要價4萬元台幣的高級飯店，兩人親密搭肩，還會互換外套穿，親密關係不言可喻。昨晚直播時，主持人問他擇偶條件，汪小菲竟以旁人取笑他舊愛張雨綺、大S、張穎穎都是山東人的標準，大方承認自己沒有特殊要求，「只要山東就行」，滿臉盡是笑意。
不過，他跟大S已經離婚2年多，汪小菲仍對前妻念念不忘，去年一度脫口要復婚，沒想到他這次直播時，提到過去和大S去墨爾本旅遊的趣事，大方說出「我老婆嫁給那個誰誰誰了」，隨後又改口「他老婆」，蹭了大S熱度，且故意不提具俊曄名字，表達對情敵的不滿，此舉讓網友看不下去，要他放閃可以，別再故意提大S，狠虧汪小菲「是不是又要賣酸辣粉了」、「能不能放過大S」。
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