專訪／台灣蔦屋狂展店　下一間埔里店會是「國道休息站」

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「台灣的面積和日本九州差不多，但是可居住的面積卻是九州的一半，因此台灣每個社區居住人口都遠超過日本，社區之間距離也很近。」目前定居於台北市的橋本龍之介，對於台灣住宅區的熱鬧繁華有深度解讀，搭配台灣蔦屋團隊的在地觀察，他們決定嘗試在日本不易實踐的企劃，「我們思考，在社區裡開店應該也是有機會的。」
除了社區型店舖之外，台灣蔦屋更從2020年起，與建設公司合作開展「公設選書計劃」，在知名建商的建案內加入社區閱覽室，不管是內部選書或是空間維護都由蔦屋處理，而建案則是可以加上蔦屋名號吸引住戶，雙強聯手共享成效，台灣蔦屋認為這也是「生活提案」的延伸。「我們思考『生活提案』除了在店鋪操作，還可以在哪些地方實現？而民眾的家就是我們認為非常適合的地方。」
橋本龍之介認為，提供民眾啟發的空間是首要目的，「如果住戶因此成為台灣蔦屋的粉絲，並且願意光臨我們的店鋪，這個品牌效應也是我們樂見的。」而事實也是如此，2020年，當新冠疫情打亂全世界的節奏，對本就低迷的台灣實體書店更是雪上加霜，不過台灣蔦屋卻可以逆勢成長持續擴點，進駐社區的策略發揮一定功效。
針對台灣蔦屋進駐社區的做法，東吳大學社會學系副教授劉維公建議，「書店最重要的還是人，如果TSUTAYA BOOKSTORE想要在台灣深耕，就要學習獨立書店，把人的溫度帶回來。」
劉維公解釋，在網路和影像越發進步的時代，書店存活下來的關鍵就是人的溫暖，他以各地知名獨立書店為例，「在現場的店員都富有人情味，展現出的職人精神，是無法用選品、策展，或者是建築風格來取代的。」同時他也表示，TSUTAYA BOOKSTORE可以結合展店周遭的獨立書店，建立一個書的生態系，讓大家共好，以此來強化品牌的在地連結。
TSUTAYA BOOKSTORE南投埔里展店 看準台灣休息站「伴手禮」文化
除了社區型的展店以外，2024年台灣蔦屋與精英開發的「日月町複合商場」合作，將在南投埔里開設新店鋪，開到六都之外的大膽決定，引發市場討論。
橋本龍之介解釋，日本蔦屋曾在某個居住人口約4萬人的偏鄉開設圖書館，透過營運激活人流，在一年內達到100萬的入館人數，「我們也想要在南投實現這樣的地方創生。」
橋本龍之介透露，他們根據拓店地點進行各種市調，位於國道六號愛蘭交流道出口的TSUTAYA BOOKSTORE日月町店，將複製台灣特殊的「休息站」文化精隨，朝民眾經過就忍不住買伴手禮的心態去規劃，「雖然還沒有確定，不過我們正打算與一家日本的知名食品合作，將他們的食品雜貨引進南投店鋪販售。」橋本龍之介分享，同樣以「BOOK&CAFÉ」為規劃宗旨，在日月町店卻可見不一樣的展店面貌。
哪裡有消費潛力就往哪開店，這樣的經營策略在中華品牌再造協會榮譽理事長王福闓看來，取勝在日本品牌的精緻操作，「台灣的地方創生和日本的關聯性高，可是台灣廠商在設計上，往往還是會和日本品牌有落差，因此還是會期待蔦屋的新店。」已從生活提案達成「品質保證」，就看蔦屋日月町店正式開幕後，能否讓觀光客乖乖掏荷包。
如今，橋本龍之介掌舵將滿兩年，提及台灣蔦屋的下一步規劃，他自信說「一切皆有可能！」回首品牌落地台灣之時，喊出的「開設50家分店」目標，他則表示，「如果可以在10年內達成這個目標，我認為是很好的。」
10年50家分店，許多書店不敢想的藍圖，台灣蔦屋正摩拳擦掌、準備實踐。