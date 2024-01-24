IU新歌《Love wins all》甜蜜貼臉BTS V！「人生四格」婚紗照閃翻
南韓「國民妹妹」IU（李知恩）今日發行新歌《Love wins all》，MV在官方Youtube頻道中釋出，更請來防彈少年團（BTS）的成員V（金泰亨）擔任MV男主角，兩人的高顏質，加上MV整體有如電影的質感，讓影片一公開便引發了熱烈的討論。音樂開頭從復古鋼琴旋律帶出IU溫柔又具有爆發力的嗓音，讓粉絲直呼「我耳朵要懷孕了」。
記者張芸婷／綜合報導
IU睽違3年發行最新單曲《Love wins all》將正式上線，這次除了音樂備受關注以外，先前公開MV男主角是BTS的V時，也引起粉絲熱議。據了解，V為了在服兵役前完成這支MV的拍攝，特地在入伍前繁忙的日程當中喬出時間，完成這支作品的拍攝。而這支MV不只找來V助陣，更邀請了得過青龍電影獎最佳導演獎的嚴泰華指導，因此，這支MV的畫面整體看起來完全不輸電影。
令粉絲眼睛一亮的是，MV中IU跟V飾演一對末日情侶，逃亡的路上依舊相互扶持、苦中作樂。IU更披上婚紗，和V一起臉貼臉拍攝婚紗照及人生四格，有如一對新婚夫妻。MV播出後，兩人般配的顏質，讓粉絲直呼「希望這對CP原地結婚」，笑稱要IU正牌男友李鍾碩「眼睛閉起來，不要看」。IU的新歌《Love wins all》將在今（24）日台灣時間5點後，透過各音樂串流平台發布。
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