《賀瓏夜夜秀》諷殘疾人！Albee面露燦笑　今晨道歉：當下沒聽懂

IU新歌《Love wins all》甜蜜貼臉BTS V！「人生四格」婚紗照閃翻

▲IU貼臉BTS的V拍婚紗照及「人生四格」放閃，粉絲直呼「李鍾碩不要看」。（圖／翻攝自李知恩IU、Love wins all MV畫面）
▲IU貼臉BTS的V拍婚紗照及「人生四格」放閃，粉絲直呼「李鍾碩不要看」。（圖／翻攝自李知恩IU、Love wins all MV畫面）

記者張芸婷／綜合報導

南韓「國民妹妹」IU（李知恩）今日發行新歌《Love wins all》，MV在官方Youtube頻道中釋出，更請來防彈少年團（BTS）的成員V（金泰亨）擔任MV男主角，兩人的高顏質，加上MV整體有如電影的質感，讓影片一公開便引發了熱烈的討論。音樂開頭從復古鋼琴旋律帶出IU溫柔又具有爆發力的嗓音，讓粉絲直呼「我耳朵要懷孕了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
IU睽違3年發行最新單曲《Love wins all》將正式上線，這次除了音樂備受關注以外，先前公開MV男主角是BTS的V時，也引起粉絲熱議。據了解，V為了在服兵役前完成這支MV的拍攝，特地在入伍前繁忙的日程當中喬出時間，完成這支作品的拍攝。而這支MV不只找來V助陣，更邀請了得過青龍電影獎最佳導演獎的嚴泰華指導，因此，這支MV的畫面整體看起來完全不輸電影。

▲IU新歌MV看起來有如電影畫面，兩人高顏質使影片相當有質感。（圖／翻攝自Love wins all MV畫面）
▲IU新歌MV看起來有如電影畫面，兩人高顏質使影片相當有質感。（圖／翻攝自Love wins all MV畫面）
令粉絲眼睛一亮的是，MV中IU跟V飾演一對末日情侶，逃亡的路上依舊相互扶持、苦中作樂。IU更披上婚紗，和V一起臉貼臉拍攝婚紗照及人生四格，有如一對新婚夫妻。MV播出後，兩人般配的顏質，讓粉絲直呼「希望這對CP原地結婚」，笑稱要IU正牌男友李鍾碩「眼睛閉起來，不要看」。IU的新歌《Love wins all》將在今（24）日台灣時間5點後，透過各音樂串流平台發布。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

IU新歌引爭議決定改名！經紀公司發聲明：尊重與支持任何形式的愛

IU宣布來台開唱！4月一連兩天站上台北小巨蛋　睽違4年首次攻蛋

IU機場被捕捉手拿「台灣國民零食」！粉絲笑稱要為她改吃這口味

防彈少年團BTS成員RM、V入伍！曝平頭造型　道別粉絲：我馬上回來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞