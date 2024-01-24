宣布新人事案！賴清德坦言：仍有不符合社會期望的地方有待檢討

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賴清德強調，他始終相信，跨黨派、跨世代與跨領域的民主大聯盟，是贏得社會信任的必要之舉，所以他也期盼候選人們，能持續努力，在下一次的選舉中，贏得大多數民意的認同。
賴清德提到，本次選舉仍然有很多不符合社會期望的地方，有待民進黨持續檢討、重新贏回民眾的認同與支持，一定要感謝所有支持民進黨的民眾、更要把不支持民進黨民眾的意見放在心頭；民眾期待民進黨注入新血，用更淺顯的方式，強化社會溝通。
此外，賴清德也宣布新的人事案，賴清德指出，他將任用吳崢，擔任中央黨部新聞部主任兼發言人，「吳崢在此次選舉，獲得年輕人的支持和肯定，形象清新，選戰期間的勤奮有目共睹，我期待他帶領同仁，發揮空戰的力量，強化與社會的溝通。也非常感謝張志豪主任，過去一年多的努力，現在轉往組織部擔任主任的工作」。
賴清德說，王義川在本次選戰，從空戰到陸戰都發揮堅強的戰力，用淺顯易懂的語言，在短時間內攻防複雜議題，「任用他擔任政策會的執行長，也期待能借重他的才能，將政策化繁為簡活化，強化本黨的議題宣傳」。
賴清德提到，在本次選舉中，有很多黨公職同仁，都盡心盡力，未來我也會借重他們的長才，給予全方位的歷練，希望他們都能夠進一步為民眾服務、強化民進黨與社會溝通的基礎。
賴清德呼籲，期勉各位同仁，與行政、立法部門持續配合，將民進黨累積的執政成果，讓更多國人知道，也要持續澄清虛假訊息，避免錯誤的資訊，影響全體國人同胞。
賴清德指出，他也趁這幾日，馬不停蹄，積極攬才、惜才，未來他也希望，能持續擴大民進黨的人才庫，招募願意為台灣做事的年輕一輩，共同面對國內外局勢挑戰，也請秘書長協助對外徵才，520之後新的政府產生，除了民進黨優秀的同志會進入政府，也希望社會優秀人才、有志之士，可以進到政府奉獻心力，「一如我們不分區立委，也邀請社會上好的人才進入不分區名單」。
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