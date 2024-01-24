寒流還沒離開！「強烈冷高壓」無縫接力掃台 全台再多冷1天
本週寒流影響還沒完全結束，北方又有冷空氣接力，前中央氣象局局長鄭明典表示，由於目前大環境呈現冷空氣往南的趨勢，台灣預報回溫時間將往後延，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，今（24）日夜晚到明（25）日清晨，各地低溫僅攝氏8至10度左右，白天溫度只會回升攝氏2至3度，感受不太明顯。
記者張志浩／綜合報導
鄭明典說明，目前亞洲除了有本波寒流的高壓外，日本海發展的低壓也很關鍵，低壓位置和強度會直接影響北方冷空氣往南的路徑，這次日本海的低壓強度不弱，特別的是，不斷有小低壓在西側生成，然後併入主低壓，導致主低壓呈現「近似滯留」狀態，強化冷空氣往南的趨勢，也延長了冷空氣影響南方的時間。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，環境的變化，讓原先的強烈冷高壓（寒流）已經減弱準備東移，但後面新的強烈冷高壓再度補充下來，兩股冷高壓無縫接軌，因此明顯回暖的時間點往後延1天左右，但第二股強烈冷高壓勢力不如原先強，南下過程中減弱速度快，出現更嚴寒的低溫機率很低。
氣象署預報員陳伊秀則強調，日韓附近的低壓系統並不會造成台灣「寒流影響時間拉長」，而間接讓各地「回溫速度較慢」，尤其在北台灣，明日至週末兩天，高溫都落在攝氏16至18度，雖然寒流減弱，但回升很不明顯，整天偏涼，北台灣白天要高於攝氏20度，可能要等到下週一（1月29日），民眾還是要注意保暖。