足球／「C羅」Cristiano Ronaldo因傷延期中國賽！傳主辦方早知情
日前轉戰沙烏地阿拉伯聯賽的國際足球巨星「C羅」Cristiano Ronaldo，原定要在本月24日、28日出席中國的友誼賽，但卻在昨（23）日晚間突然宣布因身體因素無法出席比賽，所屬隊伍艾納斯的行程全數延期，讓大陸球迷包圍C羅下榻的飯店抗議並表示不滿。同時有中方媒體報導，主辦方似乎早已知情而未報。
記者林之越/綜合報導
阿拉伯聯賽的艾納斯隊在21日抵達深圳，這是C羅第8次到訪中國。原定分別要在今（24）日和上海申花隊，還有在28日和浙江職業隊進行友誼賽，但主辦單位卻在23日晚間才公布，C羅因身體原因所以無法出席和上海申花隊的賽事，原定賽事將延期舉行。
據中國媒體《中國新聞周刊》指出，有知情人士透露，雖然C羅的腳傷狀況是偶發事件，但並不是非公開的資訊，但主辦方選擇在知情的狀況下，依然繼續舉辦活動，且甚至曾在某些場合勸說C羅要為了球迷上場比賽，讓C羅的心情受到影響。
C羅在記者會上表示，「我很難過，我知道你們也是，但要往好處想，比賽只是延後而不是取消，我們還會回來，未來也會把比賽踢完。」
主辦方也表示，能夠全額退款球迷的門票費用，且也會補償球迷花費的機票、住宿費用。但這未能止息大陸球迷的怒火，當晚有眾多球迷來到C羅下榻的飯店外，高喊出來道歉，並要求主辦單位給個交待。
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