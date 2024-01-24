羽球／戴資穎攜手王齊麟、藝人LULU出擊　Red Bull鬥拍港都開打

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「不能把鬥拍當做是傳統的羽球賽！」身為Red Bull鬥拍元老級選手的小戴笑說，打三對三的時候，因為球速很快，更加考驗跟夥伴間的默契，不然一不小心就會撞在一起。比起追求分數，她更享受與球友們在場上互動、商討進攻策略的過程。
主辦單位也與高雄市府合作，結合黃色小鴨、高雄燈會等活動，Redbull推出鬥拍結合運動觀光住宿的優惠，即日起到113年2月1日前，透過ibon系統預訂113年2月2日至2月4日期間高雄住宿，並輸入折扣碼【redbull2024】，訂房即享95折優惠，且訂房每一晚再加贈兩張Red Bull鬥拍賽事門票。
🏸【關於Red Bull鬥拍】
羽球三對三對決是流傳在羽球界中的「隱藏玩法」，六名球員在場上競技，展現羽球好手敏捷與團隊合作，也是Red Bull運動員戴資穎的日常練習。Red Bull將此打造成新型態賽事—「Red Bull鬥拍」，跳脫正規比賽的單雙打限制，推廣羽球多元運動風氣，讓羽球更好玩。
1.活動網頁：https://www.redbull.com/tw-zh/events/battle-of-rackets
2.決賽資訊：
(1)日期：2024年2月3日(六)
(2)時間：15:00-18:00（14:00入場）
(3)地點：高雄鳳山體育館（高雄市鳳山區體育路65號）