大S離婚拿1.9億！張清芳、謝玲玲破10億　小布給裘莉的錢才叫天價

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歌壇「東方不敗」張清芳2020年和財金大老宋學仁結束15年婚姻，據傳，宋學仁的身家高達約150億元新台幣，依照夫妻剩餘財產分配請求權，張清芳可以要求宋學仁給付70億元的財產，不過她透過名律師賴芳玉提出16億元的請求，包括13億現金、股票和一棟3億元豪宅，最後雙方達成共識。
無緣親家給謝玲玲16億元補償
資深女星謝玲玲8歲演出電影《婉君表妹》走紅，23歲當紅之際嫁給香港富二代、現任香港貿易發展局主席林建岳後息影，林建岳婚後緋聞不斷，1993年謝玲玲和林建岳簽下分居協議，2年後正式離婚，據悉，林家相當喜歡謝玲玲，為了補償她，拿出4億元港幣（約16億元新台幣）作為贍養費，讓謝玲玲離婚後生活無虞。
裘莉纏鬥小布7年贏得80億元
好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt）離婚官司一打7年多，終於在去年8月傳出落幕，外媒爆料，身價至少3億元美金（約近94億元新台幣）的小布，必須付給裘莉2億5000萬美元（約近80億元新台幣）的贍養費，才能換得自由身，雙方達成協議，對結果都感到很滿意。
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