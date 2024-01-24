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大S離婚拿1.9億！張清芳、謝玲玲破10億　小布給裘莉的錢才叫天價

▲大S離婚獲得1.9億元，張清芳（左圖起）、安潔莉娜裘莉、謝玲玲拿到的贍養費數字曝光。（圖／上引娛樂提供、美聯社、謝玲玲IG）
▲大S離婚獲得1.9億元，張清芳（左圖起）、安潔莉娜裘莉、謝玲玲拿到的贍養費數字曝光。（圖／上引娛樂提供、美聯社、謝玲玲IG）

記者楊穎軒／綜合報導

大S（徐熙媛）不滿前夫汪小菲公開離婚調解書，洩露她的個資而提告，北檢今（24）日偵結，將汪小菲起訴，起訴書也意外曝光汪小菲必須支付給大S的扶養費總額，共1億9千多萬元。回顧明星的天價贍養費案例，張清芳、謝玲玲豪門婚變，分別拿到16億元，安潔莉娜裘莉離婚官司打7年，最終獲得布萊德彼特80億元天價贍養費。

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▲汪小菲（左）說明想和大S復婚的原因，怕前妻生病死了。（圖／NOWnews資料照）
▲從2021年12月1日起，汪小菲（左）必須每個月給付扶養費100萬元給大S，直至2038年3月為止。（圖／NOWnews資料照）
張清芳請大律師爭得16億元

歌壇「東方不敗」張清芳2020年和財金大老宋學仁結束15年婚姻，據傳，宋學仁的身家高達約150億元新台幣，依照夫妻剩餘財產分配請求權，張清芳可以要求宋學仁給付70億元的財產，不過她透過名律師賴芳玉提出16億元的請求，包括13億現金、股票和一棟3億元豪宅，最後雙方達成共識。

▲張清芳（左圖）與宋學仁15年婚姻告終。（圖／記者林調遜攝、上引娛樂提供）
▲張清芳（左圖）、宋學仁豪門婚變震驚各界。（圖／記者林調遜攝、上引娛樂提供）
無緣親家給謝玲玲16億元補償

資深女星謝玲玲8歲演出電影《婉君表妹》走紅，23歲當紅之際嫁給香港富二代、現任香港貿易發展局主席林建岳後息影，林建岳婚後緋聞不斷，1993年謝玲玲和林建岳簽下分居協議，2年後正式離婚，據悉，林家相當喜歡謝玲玲，為了補償她，拿出4億元港幣（約16億元新台幣）作為贍養費，讓謝玲玲離婚後生活無虞。

▲謝玲玲拿到扶養費後，憑精準眼光投資房地產，如今是活躍名媛圈的富婆。（圖／謝玲玲IG）
▲謝玲玲拿到贍養費後，憑精準眼光投資房地產，如今是活躍名媛圈的富婆。（圖／謝玲玲IG）
裘莉纏鬥小布7年贏得80億元

好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt）離婚官司一打7年多，終於在去年8月傳出落幕，外媒爆料，身價至少3億元美金（約近94億元新台幣）的小布，必須付給裘莉2億5000萬美元（約近80億元新台幣）的贍養費，才能換得自由身，雙方達成協議，對結果都感到很滿意。

▲小布（右）、裘莉夫妻情不再。（圖／美聯社）
▲布萊德彼特（右）、安潔莉娜裘莉夫妻情不再。（圖／美聯社）
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