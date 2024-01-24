誰能接棒秦剛？華郵：中國3月將任命中聯部長劉建超為下任外長
中共二十大升任中國前外交部長的秦剛去年突然消失後又遭官方解職，外長位置由前手中共中央外事辦主任王毅暫代，至今外界都在討論下一任中國外長將由誰來接棒。《華爾街日報》引述消息人士說法，指出中國有意在今年在3月的兩會期間，任命新的外長人選，而被中共高層屬意的就是中共中央委員會對外聯絡部部長劉建超。
國際中心楊智傑／綜合報導
該名消息人士向《華爾街日報》透露，去年中國國家主席習近平在尋覓前外長秦剛的接任人選時，其中一位潛在人選正是劉建超，儘管最終任命時間點還沒確定，但為了籌備讓他接棒，北京已經派遣他前往紐約、華府、舊金山等地，建立其在美國外交圈與商業圈的知名度。
劉建超是自2023年11月舊金山「拜習會」以來，訪問美國的最高級別中國官員。在訪美期間，他也與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、黑石執行長蘇世民（Stephen A. Schwarzman）及橋水聯合避險基金創辦人達里奧（Ray Dalio）等政經領袖會晤。
一名美國官員就表示，中國基本上就是在告訴他們，劉建超將會是下任中國外交部長，而他在座的就是延續習近平為中美緊張降溫的政策基調。
不過報導也提到，從各方面來看，劉建超作為下任外交部長是個「不尋常」的選擇。現年59歲的他在北京外國語大學畢業，曾任中國外交部發言人、駐菲律賓大使、駐印尼大使、外長助理，也曾在中紀委及浙江任職。然而從翻譯轉任外交官的劉建超，相較於其他外長，外交經歷相對非常有限，此外劉建超也曾任國家預防腐敗局副局長，這是中國外交單位當中更為少見的資歷。