《賀瓏夜夜秀》諷殘疾人！Albee面露燦笑　今晨道歉：當下沒聽懂

快訊／汪小菲搬畫作不給扶養費！大S澄清沒拿4511萬：拒絕霸凌

▲大S（右）扣押汪小菲收藏的畫作未果，還被誤傳拿了對方4511萬，她透過工作室澄清非事實。（圖／汪小菲微博）
▲大S（右）扣押汪小菲收藏的畫作未果，還被誤傳拿了對方4511萬，她透過工作室澄清非事實。（圖／汪小菲微博）

記者江芷稜／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）與汪小菲2021年離婚，因前夫不肯支付扶養費，她提告聲請強制執行，汪小菲卻依舊從兩人共同住處搬走4幅高價畫作，刻意規避扶養金債務，一度誤傳他已經支付前妻4511萬元費用，大S透過工作室回覆《NOWnews今日新聞》，澄清這並非事實，「熙媛選擇以法律來保護家人及維權，是因嚴正拒絕有心人士操控輿論。關於部分惡意誇大的金額，熙媛並未收取，請勿以訛傳訛，以身試法。現今文明社會，我們拒絕網爆！拒絕霸凌！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲汪小菲（左）要求前妻大S（徐熙媛）的經紀人廖瑋琪道歉。（圖／汪小菲微博、大S臉書）
▲汪小菲（左）被前妻大S指控未經許可把畫作搬離豪宅。（圖／汪小菲微博、大S臉書）
汪小菲與大S離婚後，未依照離婚協議履行內容，支付該付的扶養費，還透過微博隔空交火，去年在網路上曬出離婚協議，洩漏大S豪宅地址和帳號等個人訊息，導致大S極其不滿，以《個人資料保護法》對汪小菲提告，台北地檢署今（24）日偵結，正式起訴汪小菲。

▲汪小菲直播時聊到大S，突喊出「我老婆」並質疑蹭熱度，又說另一半只要山東籍就可以。（圖 ／翻攝自微博）
▲汪小菲直播時聊到大S突喊出「我老婆」，被網友質疑蹭熱度。（圖 ／翻攝自微博）
除了洩漏個人資料，大S另指控汪小菲不付扶養費，還找司機將信義區豪宅中的4幅高價畫作，搬移到S Hotel酒店，認為汪小菲試圖規避協議，涉嫌損害她的債權，因此提起訴訟。檢察官卻認為，汪小菲並未將畫作移轉出國，只是存放在另一處，認定汪小菲並無隱匿畫作的犯罪意圖，並未將他起訴。甚至有媒體誤傳汪小菲已經支付她4511萬，財力相當雄厚，大S透過工作室澄清並非事實，希望錯誤的謠言不要再以訛傳訛。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

更多「汪小菲開撕大S」相關新聞。

汪小菲挨告遭起訴！離婚交火外洩大S個資　住址、銀行帳戶全都曝

汪小菲帶新歡遊澳門！突喊前妻大S「我老婆」　眾傻眼：又蹭熱度

大S離婚拿1.9億！張清芳、謝玲玲破10億　小布給裘莉的錢才叫天價

汪小菲帶新歡見大S家人！台北上海3城市尋歡　張蘭一句話擋戀情

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞