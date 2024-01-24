快訊／汪小菲搬畫作不給扶養費！大S澄清沒拿4511萬：拒絕霸凌
藝人大S（徐熙媛）與汪小菲2021年離婚，因前夫不肯支付扶養費，她提告聲請強制執行，汪小菲卻依舊從兩人共同住處搬走4幅高價畫作，刻意規避扶養金債務，一度誤傳他已經支付前妻4511萬元費用，大S透過工作室回覆《NOWnews今日新聞》，澄清這並非事實，「熙媛選擇以法律來保護家人及維權，是因嚴正拒絕有心人士操控輿論。關於部分惡意誇大的金額，熙媛並未收取，請勿以訛傳訛，以身試法。現今文明社會，我們拒絕網爆！拒絕霸凌！」
記者江芷稜／綜合報導
汪小菲與大S離婚後，未依照離婚協議履行內容，支付該付的扶養費，還透過微博隔空交火，去年在網路上曬出離婚協議，洩漏大S豪宅地址和帳號等個人訊息，導致大S極其不滿，以《個人資料保護法》對汪小菲提告，台北地檢署今（24）日偵結，正式起訴汪小菲。
除了洩漏個人資料，大S另指控汪小菲不付扶養費，還找司機將信義區豪宅中的4幅高價畫作，搬移到S Hotel酒店，認為汪小菲試圖規避協議，涉嫌損害她的債權，因此提起訴訟。檢察官卻認為，汪小菲並未將畫作移轉出國，只是存放在另一處，認定汪小菲並無隱匿畫作的犯罪意圖，並未將他起訴。甚至有媒體誤傳汪小菲已經支付她4511萬，財力相當雄厚，大S透過工作室澄清並非事實，希望錯誤的謠言不要再以訛傳訛。
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