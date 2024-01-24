大S離婚協議曝光！汪小菲允諾付1.9億擺爛 前妻不准他踏進豪宅
女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲2021年離婚，卻因扶養費紛爭不斷，汪小菲還曝光離婚協議書及匯款紀錄，被依違反個資法告上法院，檢方今（24）日偵結將他起訴，而協議書內容描述雙方約定好汪小菲每個月支付100萬元扶養費、總共1.96億元台幣，他卻只付了650萬元就擺爛不願再付，才會鬧上法院，大S再婚後也和前夫約定好，希望他不要再踏進自己居住的台北信義豪宅。
記者江芷稜／綜合報導
根據法院去年的判決，大S、汪小菲2021年協議離婚時，雙方約定好自2021年12月起每3個月給付300萬元扶養費，等於每月100萬元，直到2038年3月為止，汪小菲總共必須支付大S家人1.96億元台幣，許多網友推測他當時可能因出軌犯錯，才會簽下天價賠償條約。
大S前年再婚後，汪小菲不願支付豪宅的水電費用，不惜與大S鬧翻，彼此在微博隔空交火，他曬出眾多匯款紀錄資料，自稱給了大S約4000萬元台幣家用，但根據去年汪小菲提告大S的判決書紀錄，汪的律師提出的匯款紀錄，僅有650萬元，與他所言相差甚遠。
為此，大S聲請法院強制執行2717餘萬元，法官裁准執行2217餘萬元，汪小菲為「S Hotel」酒店負責人，公司資本額3億元，不過去年汪小菲傳出與雅高集團的代表簽約，執行飯店併購一事，他也沒有S Hotel的實質所有權，僅有實質經營權，無法強制執行，大S只能要求扣押其存款，最後執行金額亦未能達到法官裁准的2217萬元額度。
因此大S離婚後，應該獲得近2億元資產，但實際上能拿到多少，與外界預期相差甚大，汪小菲在台灣沒有實名財產，強制執行窒礙難行，她才會要求扣押畫作，可惜未能如願，大S今天也發表聲明，沒有拿到外傳的4511萬元台幣，盼媒體勿以訛傳訛。
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